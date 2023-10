L'épouse du président Zelensky a-t-elle dépensé 1,1 million de dollars chez Cartier à New York ?

Le nom de la vendeuse figurant sur la facture est celui d’une employée du magasin new-yorkais de joaillerie (qu’on retrouve sur le réseau social LinkedIn). Les références des bracelets, boucle d’oreille et collier correspondent également à celles qu’on peut retrouver en ligne pour ces bijoux. Le document est proche de factures Cartier qu’il est aisé de trouver sur Internet (par exemple sur les sites de revente, où les factures sont accessibles pour authentifier la provenance des bijoux). Ce qui ne suffit évidemment pas à prouver quoi que ce soit.

Contactée par le service CheckNews de Libération, la marque Cartier dément formellement et assure «qu’il s’agit d’une fausse information».

«Publication sponsorisée»

Le circuit de diffusion de cette «information» est par ailleurs des plus suspects. La facture est en effet tirée d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux, fin septembre, dans laquelle une femme, se présentant comme originaire du Bénin et disant avoir décroché un stage dans la boutique grâce à son oncle, assure qu’elle s’est fait licencier après avoir voulu aider la première dame ukrainienne, lorsque cette dernière faisait ses emplettes à New York. C’est dans un geste de vengeance qu’elle aurait rendu publique une copie de la facture, qu’elle aurait réussi à se procurer.

Ce témoignage a été diffusé dans des stories (vidéos éphémères) sur Instagram par un compte obscur – @gorgeous.bb.jeanette (dont le nom a été modifié deux fois depuis sa création récente en août) –, ne disposant d’aucun abonné, ne suivant personne, et ne comptant aucune publication.

C’est ensuite un site nigérian, The Nation, qui a relayé la rumeur le 2 octobre. Dans un texte signé par «notre reporter», le site prétend qu’un certain Boukari Ouédraogo a recueilli des informations auprès de l’ex-employée. Joint par CheckNews, le rédacteur en chef de The Nation, Sunday Oguntola, indique que le texte publié est «une publication sponsorisée. Nous n’avons pas rédigé l’article. Il a été acheté par un client». L’éditeur n’a pas souhaité préciser l’identité dudit client.

C’est ce texte, financé par un mystérieux tiers, qui a ensuite été repris par d’autres sites et internautes, affichant leur hostilité envers le président ukrainien. Les relais institutionnels pro-russes, comme l’ambassade russe à Londres, se sont ensuite fait un plaisir de partager l’«article» accusateur de The Nation.

Ajoutons enfin que plusieurs vérificateurs, comme la rédaction du journal américain Newsweek ou notre confrère de BBC Verify, Shayan Sardarizadeh, ont objecté que la date du 22 septembre figurant sur la «facture» n’était pas compatible avec l’agenda d’Olena Zelenska, même si elle s’est bien rendue aux Etats-Unis à cette époque avec son mari.

Opportunité de fausses informations

L’agenda du président ukrainien et la couverture médiatique de sa visite en Amérique du Nord confirment que le couple a atterri à New York le 18 septembre, où il était présent pour l’Assemblée générale des Nations unies. Le couple présidentiel a ensuite rejoint Washington le 21 septembre. Qu’il a quitté le soir pour atterrir au Canada, à Ottawa. Le 22 septembre, Olena Zelensky était donc dans la capitale canadienne, où elle a d’ailleurs été photographiée aux côtés de son époux et du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lorsque le président du Parlement canadien… a rendu un hommage à un ex-soldat nazi ukrainien. Le couple a ensuite rejoint Toronto, avant d’atterrir en Pologne, le 23 septembre. Il est difficile, à l’aune de ces différents éléments, d’accorder du crédit à la rumeur.

La tournée américaine de Zelensky a été l’occasion de plusieurs fausses informations, notamment débunkées par les fact-checkers de l’AFP Factuel. Ainsi son entourage a été faussement accusé d’avoir causé une bagarre dans un bar new-yorkais. L’image d’un faux panneau publicitaire a également été partagée.

La première dame, Olena Zelenska, a fait l’objet de désinformation lors d’une visite à Paris, en janvier 2023. Elle avait été accusée d’avoir dépensé 40 000 euros dans des boutiques de luxe, sans qu’aucun élément de preuve ne soit fourni. Un faux montage la montrant à bord d’un jet privé avait également circulé pour nuire à son image.