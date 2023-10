Qui est Shani Louk, l’otage allemande transportée nue par les terroristes du Hamas ?

Les participants du Nova Festival ont vécu l’horreur lorsque les terroristes du Hamas se sont introduits pour abattre des festivaliers et en prendre d’autres en otage. Parmi ceux-ci, figurait Shani Louk, une citoyenne allemande, reconnue par sa famille sur une vidéo violente qui tournait sur les réseaux sociaux où l’on reconnaît la jeune femme, inconsciente, gravement blessée et presque nue, transportée à l’arrière d’une camionnette. La jeune femme est tenue par deux hommes armés, criant “Allah Akbar” (Dieu est grand, en arabe. NDLR). Sur les images, on peut également apercevoir des gens cracher sur la jeune femme.