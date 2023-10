Attaques du Hamas sur Israël : comment attaquer Gaza en respectant le droit international ?

Agir en autodéfense, mais selon les règles

En droit international, un État attaqué peu agir en autodéfense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations unies. C’est ainsi que l’Ukraine ou encore l’Arménie ont réagi en toute légalité face aux opérations militaires de la Russie et de l’Azerbaïdjan. Ce droit à l’autodéfense est cependant régulé. Il doit être proportionnel à l’attaque subie et doit prendre en considération les dégâts éventuels sur l’environnement.

Israël, dans cette riposte, s’inscrit dans un conflit armé, c’est donc une partie spécifique du droit international qui s’applique : le droit international humanitaire (DIH) ou droit des conflits armés. C’est un droit élaboré notamment par les conventions de Genève à l’initiative du Comité International de la Croix-Rouge. L’organisation s’y est attelée à la suite des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Le corpus juridique du droit international humanitaire comprend principalement les 4 conventions de Genève et 3 protocoles additionnels. Ceux-ci ont pour but d’assurer, tant que faire se peut, une certaine humanité en temps de guerre et d’essayer de limiter les violences et dégâts inutiles aux objectifs poursuivis par l’opération militaire.

Les traités protègent ceux qui ne prennent pas part aux combats (les civils, les membres du personnel sanitaire et religieux ou d’organisations humanitaires) et ceux qui n’y prennent plus part (les blessés, les malades et les prisonniers de guerre).

L’article 3, commun aux trois conventions, exige “que toutes les personnes se trouvant aux mains de l’ennemi soient traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il interdit plus particulièrement le meurtre, les mutilations, la torture, les traitements cruels, humiliants et dégradants, les prises d’otages et les procès inéquitables”, résume le CICR.

À noter que le respect du droit international n’est pas conditionné par le respect accordé par l’autre partie. Ainsi, même si le Hamas a agi en violation de plusieurs règles, Israël se doit de ne viser aucun bâtiment civil ou médical, de traiter avec respect les prisonniers de guerre et de ne pas utiliser certains types d’armes qui ne seraient pas suffisamment précises pour éviter des pertes civiles disproportionnées.

Des bavures sont en cours

Toutefois, les coupures d’eau et la privation d’énergie violent déjà une règle coutumière de la conduite des hostilités souligne Vaios Koutroulis membre de la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits, un organe composé d’experts mis en place par le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. Cette règle stipule qu'” il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile […] quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.”

Finalement, en termes de justice, ce sera la Cour Pénale Internationale qui sera au premier plan. En effet, la Palestine qui a obtenu le statut d’État observateur en 2012 a accepté la compétence de la CPI en 2015. Ce qui n’est toujours pas le cas d’Israël. La CPI sera compétente pour tous les crimes commis sur le territoire palestinien ou pour ceux commis par des Palestiniens à l’extérieur du territoire confirme Vaios Koutroulis.