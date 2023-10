Attaques du Hamas sur Israël : “Tout comme le modèle Hezbollah de techno-guérilla, le Hamas sait faire feu de tout bois”

Un porte-parole du Hamas a remercié l’Iran qui a fourni des armes, de l’argent et d’autres équipements au mouvement. De son côté, le général Danny Hagari, porte-parole de Tsahal, a déclaré ce lundi qu’il n’y avait “aucune indication d’une implication iranienne dans la guerre à Gaza”. Qu’en est-il réellement ?

Je pense que le porte-parole de Tsahal veut dire qu’il n’y a pas de membres du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne dans l’effectif des assaillants ni de conseillers militaires présents dans la bande de Gaza. Au-delà de cela, il n’y a aucune ambiguïté quant aux liens qui se sont développés depuis presque deux décennies entre le leadership du Hamas et le régime iranien. L’arsenal du Hamas est essentiellement constitué d’armes, soit de fabrication iranienne, soit de fabrication artisanale locale. La fabrication artisanale produit des roquettes de faible portée qui atterrissent parfois à l’intérieur même de la bande de Gaza. Elles ont donc une force de dissuasion relativement limitée. L’arsenal est également composé de missiles de moyenne portée munis d’un système de guidage relativement peu sophistiqué.

Comment le Hamas parvient-il à se procurer ces armes (ou leurs composants) ainsi que des équipements alors que la bande de Gaza est théoriquement sous blocus depuis quinze ans ?

Pour comprendre l’origine et les voies d’acheminement de ces armes, il est nécessaire de revenir presque deux décennies en arrière, lorsque la relation entre le Hamas et l’Arabie saoudite a commencé à se détériorer. C’est à ce moment-là que l’Iran est intervenu pour combler ce vide. Pendant une longue période, l’Iran a ainsi pu acheminer des armes principalement par voie maritime. Ce même canal a également été utilisé par l’Iran pour armer les rebelles Houthis au Yémen. Des navires chargés d’armement évitent la péninsule arabique en passant par le détroit de Bab el-Mandeb, entre Djibouti et le Yémen, avant de remonter le long de la mer Rouge pour s’approcher au plus près de Gaza. Il est intéressant de noter qu’il y a moins d’un an, les États-Unis ont réussi à saisir le contenu d’un navire iranien rempli d’armes automatiques, de lance-grenades et de munitions destinées au Yémen. Cette cargaison a été par la suite offerte par Joe Biden à l’armée ukrainienne. Il est probable que le Hamas ait suivi un processus similaire. Il convient également de noter qu’à une époque, certains ports soudanais ont accueilli favorablement les navires iraniens. Par conséquent, pendant de nombreuses années, il est avéré que des armes iraniennes ont transité par la mer Rouge, notamment via le Soudan, avant d’être acheminées vers le Sahel et d’autres destinations.

Un blocus n’est jamais parfaitement étanche. Une partie des missiles du Hamas a été acheminée à travers les tunnels creusés entre la bande de Gaza et le territoire égyptien du Sinaï, où la bande de Gaza est située. Il est également concevable que d’autres navires de petite taille aient pu accoster sur le littoral de Gaza, tout comme nous avons vu des combattants de Gaza quitter l’une de ses plages pour se rendre en territoire israélien. Ainsi, plusieurs scénarios d’acheminement d’armes sont envisageables. Nous sommes confrontés à une stratégie visant à disséminer la livraison d’armes. Il existe néanmoins des zones plus sensibles, notamment concernant le territoire égyptien et le littoral de la Méditerranée orientale.

Est-ce que la déstabilisation de l’Égypte, suite aux printemps arabes (2011), a joué un rôle sur le check-point de Rafah ? Est-ce en partie par là que transitent certaines armes ?

Il est un fait établi qu’au cours de la période de déstabilisation en Égypte, en particulier pendant l’année où les Frères musulmans étaient au pouvoir avec la présidence de Mohamed Morsi, il y a eu un rapprochement notable entre le gouvernement égyptien et le Hamas. Cette proximité a entraîné une détente dans la gestion du point de passage de Rafah. Cette période a favorisé une augmentation et une accélération des importations et des exportations en direction et en provenance de la bande de Gaza, y compris d’armes. Il est également important de rappeler que c’est au cours de cette même période que l’arsenal de Kadhafi en Libye a été pillé et réparti, à la fois vers le Sahel et vers la Palestine. De plus, il y a les fameux tunnels du Hamas qui s’étirent le long de la clôture entre la bande de Gaza et le territoire du Sinaï.

Israël a récemment détruit 44 tunnels du Hamas, selon le porte-parole de l’armée Israélienne. A-t-on une idée de combien de tunnels sont utilisés ? Est-il réellement possible de lutter contre la prolifération de ces passages clandestins ?

Pour obtenir un calcul précis, il est probablement nécessaire de suivre de près la presse israélienne et égyptienne au jour le jour. Du côté de l’armée égyptienne, lorsqu’Al-Sissi est arrivé au pouvoir, l’une de ses premières actions a été d’inonder les tunnels utilisés par le Hamas, envoyant ainsi un message clair aux monarchies du Golfe et à l’Occident. La lutte contre la construction de ces tunnels est un peu comme un jeu de “whac-a-mole”, où il est difficile de suivre le rythme. C’est un peu comme les galeries creusées par les taupes. On peut essayer de neutraliser l’une d’entre elles, mais le lendemain, une autre galerie est creusée à 200 mètres plus loin. Israël, selon mes connaissances, a développé des technologies pour détecter les sons souterrains, mais elles enregistrent des données sonores au moment où le creusement du tunnel est en cours, ce qui en fait une méthode imparfaite.

Qui sont les pays fournisseurs d’armes ?

L’Iran est le principal, voire le seul, fournisseur d’armes du Hamas. L’autre grand soutien du Hamas provient du Qatar, mais ce soutien est principalement financier et politique. Grâce au Qatar, le Hamas est en mesure de payer les salaires de ses 50 000 employés, par exemple. Il est clair que le Hamas et l’Iran ont développé une relation qui n’a cessé de s’intensifier, et ils ont probablement élaboré ensemble un scénario de coordination, comme cela a été le cas ici. On observe la même dynamique entre le Hezbollah et l’Iran : l’Iran fournit au Hezbollah des armements, mais le Hezbollah reste ancré au Liban en ce qui concerne ses ressources humaines, tout comme le Hamas est ancré en Palestine. Ces organisations sont moins hiérarchisées que les armées régulières, ce qui laisse beaucoup d’initiative aux membres de la base de la pyramide et au processus décisionnel tactique. Ainsi, si le Hamas a jugé que le moment était venu de lancer cette opération, il l’a peut-être fait sans avoir besoin d’un feu vert immédiat de l’Iran, car les objectifs stratégiques avaient été convenus au préalable. Tout comme le modèle Hezbollah de techno-guérilla, le Hamas sait aussi faire feu de tout bois et il vient de le démontrer. Ils sont prêts à utiliser n’importe quel type de véhicule comme une arme d’assaut, et n’importe quel couteau de cuisine ou hache de jardinier comme une arme blanche.

Comment explique-t-on cet échec du service de renseignement israélien ?

Aucun dispositif de sécurité n’est parfait. L’un des éléments qui s’est retourné contre Israël est le fait de s’être coupé de la bande de Gaza et d’avoir enfermé deux millions de personnes. Cela a limité la collecte de renseignements par rapport à ce qui était possible auparavant, sauf à travers les travailleurs autorisés à passer d’un côté à l’autre quotidiennement. Ces individus sont préalablement vérifiés et peuvent être recrutés pour fournir des informations, mais ils peuvent également jouer sur les deux tableaux et transmettre des informations des deux côtés. De plus, il y a eu la crise interne que le milieu sécuritaire israélien a traversée au cours des derniers mois en raison de la polarisation politique, des manifestations dans les grandes villes et des réservistes qui ont exprimé leur mécontentement face à la manière dont Israël semblait perdre ses caractéristiques démocratiques. Cela a inévitablement provoqué une crise dans l’institution sécuritaire, touchant tous les domaines tels que l’armée, la police, etc.