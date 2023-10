"C'est un massacre" : "40 bébés" ont-ils été tués par le Hamas dans le kibboutz de Kfar Aza, libéré par l'armée israélienne ?

Interrogée en plateau sur ce nombre et s’il concerne bien 40 bébés morts, la journaliste assure que "c’est ce qu’un commandant m’a dit" et que le nombre total de morts n’a pas encore été déterminé.

Dans un autre duplex, la journaliste se fait plus affirmative, et dit que "l’un des commandants ici présents a déclaré qu’au moins 40 bébés avaient été tués". Elle ajoute une information macabre : "Certains d’entre eux ont eu la tête coupée. Il a dit qu’il n’avait jamais vu de tels actes de brutalité."

Ces témoignages ont immédiatement été repris. Outre, donc, le compte officiel de l’Etat israélien, ils ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, et parfois les médias. Certaines fois au prix de confusions. Le compte du média Nexta, mêlant visiblement les différentes déclarations, affirme ainsi qu’Israël a montré la presse les corps de "40 bébés décapités" trouvés dans un kibboutz libéré.

Au-delà de cette confusion, le chiffre doit encore être pris avec prudence. Libération en a reconstitué le cheminement.

Ce mardi 10 octobre, l’armée israélienne a autorisé des journalistes de la presse étrangère à pénétrer dans le kibboutz libéré de Kfar Aza, situé à moins d’un kilomètre de la bande de Gaza. Etait présente dans ce pool de journalistes Nicole Zedeck.

Tous les médias présents ont rapporté les atrocités commises par les assaillants du Hamas. A Kfar Az, comme à Nir Oz ou dans d’autres kibboutz attaqués, des massacres ont été perpétrés. Dans son reportage, l’envoyée spéciale du New York Times rapporte cette citation d’un gradé de l’armée israélienne : "Ce n’est pas une guerre ou un champ de bataille, c’est un massacre. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu de ma vie, quelque chose qui ressemble plus à un pogrom de l’époque de nos grands-parents."

La décapitation de familles vivant à Kfar Aza a été évoquée devant les journalistes présentes sur place par le major Itai Veruv, filmé par l’agence de presse Reuters, présente lors du déplacement. Mais le nombre de 40 bébés tués ne figure pas dans la dépêche de l’agence de presse. Ni dans aucun autre reportage à notre connaissance.

"200 corps"

Les seuls confrères à donner une version approchante sont les collègues de Nicole Zedeck. Ainsi, le journaliste Mael Benoliel, qui travaille pour la version francophone d’I24 News. Ce dernier a rapporté sur BFM TV que "selon certaines estimations, on parle de 200 personnes [tuées] uniquement à Kfar Aza. Selon le témoignage d’un soldat avec qui j’ai pu m’entretenir sur place, un réserviste, un francophone, un médecin qui vit à Tel-Aviv, […], dès les premières heures où ils étaient sur place, ils ont dénombré pas moins de 40 enfants, qui ont été exécutés, éventrés. Parmi eux des bébés". Il est ici question d’enfants, parmi lesquels des bébés. Il est fait mention de mutilations, mais pas de décapitation.

Un autre journaliste de la chaîne, Pierre Klochendler, a évoqué ce sinistre bilan depuis Kfar Aza : "Il y a 200 corps gisant sur le sol ou brûlés. Et parmi eux, il semblerait qu’il y ait 40 nourrissons et enfants. 200 corps sur une population de 765 personnes dans ce kibboutz. C’est près d’un tiers de la population de ce kibboutz."

Comment i24 a pu avoir une information que tous les autres journalistes présents n’ont pas eue ? Contacté par Libération, Mael Benoliel précise au préalable qu’il n’a pas vu lui-même "d’enfants tués ou décapités, ce sont des témoignages de soldats".

Et de lister les différents interlocuteurs auxquels ils ont été confrontés : "Nous avons ainsi rencontré un premier soldat, Michaël, médecin réserviste habitant près de Tel-Aviv, qui nous dit que dès les premières heures sur place, il dénombre 40 jeunes enfants exécutés, mais sans nous dire comment ils ont été tués. Un second soldat, David [David Ben Zion, voir tweet plus haut, ndlr], nous parle, lui, de femmes et d’enfants décapités. Un troisième soldat, enfin, qui était là mais qui évoquait des atrocités dans une autre commune, évoque des victimes découpées en morceaux." Le chiffre de 200 victimes en tout dans ce Kibboutz proviendrait, quant à lui, du responsable de l’organisation de secours Zaka, chargée d’identifier et d’enlever les corps. Ce nombre non plus n’est pas rapporté par les autres médias. Dans une dépêche publiée mardi soir et racontant l’ « enfer » vécu à Kfar Azar, Reuters assure : "il n’y avait pas de bilan officiel des morts dans le kibboutz de Kfar Aza mardi soir, les soldats israéliens continuant de fouiller les maisons qu’ils soupçonnent d’être piégés avec des explosifs."

Version moins affirmative

Nicole Zedeck a-t-elle mélangé différents témoignages ? Libération a essayé de la contacter sans succès.

Mais il est notable que face à l’ampleur de l’émoi créé, la journaliste, sur X (anciennement Twitter), a donné une version un peu moins affirmative que celle donnée à l’antenne, affirmant : "Des soldats m’ont dit qu’ils pensaient que 40 bébés /enfants avaient été tués. Le nombre exact de morts est encore inconnu alors que l’armée continue de se rendre de maison en maison pour trouver de nouvelles victimes israéliennes."

Malgré la reprise de l’information par le compte X de l’Etat d’Israël (qui s’est donc contentée de partager la vidéo d’i24News), aucune confirmation officielle n’a été apportée. Sur CNN, un porte-parole de Tsahal a évoqué des atrocités, mais a affirmé ne pas encore "pouvoir confirmer ces décapitations dont il est beaucoup fait état".

Interrogé par le site d’information américain Business Insider, le major et porte-parole de l’armée israélienne, Nir Dinar, aurait affirmé, selon le média, "que ses soldats avaient trouvé les cadavres décapités de bébés à Kfar Aza, un kibboutz près de Gaza".

"Le porte-parole a dit à Insider que même s’il n’avait pas vu d’images ou de vidéos lui-même, ‘‘des soldats sur le terrain qui sont là me l’ont dit’'", ajoute le site.

L’agence de presse turque Anadolu, enfin, assure, dans un message publié sur X dans la soirée, que "l’armée israélienne [lui] indique ne pas disposer d’informations confirmant les allégations de décapitation de bébés par le Hamas".