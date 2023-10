Comment le Hamas a préparé son assaut sur Israël

Parmi les facteurs déterminants de cet assaut figure d'abord le moment choisi : un jour de chabbat au sortir d'une fête juive qui avait vu se dégarnir les rangs de Tsahal, déjà en effectifs restreints autour de la bande de Gaza au profit d'une présence massive en Cisjordanie. Il y a aussi une certaine discrétion lorsque le mouvement islamiste palestinien avait choisi, en mai dernier, de pas renchérir aux salves de roquettes lancées sur Israël par ses voisins du Djihad islamique. Une manière d’économiser ses armes, de poursuivre une préparation déjà bien entamée de la future opération et aussi d’endormir la vigilance d’Israël quant à ses intentions. Israël semblait d’ailleurs persuadé que les avantages économiques accordés à des milliers de Gazaouis (des permis leur permettant d’aller travailler en Israël ou en Cisjordanie) suffiraient à contenir les pulsions belliqueuses du Hamas.

À lire aussi

Simultation de colonie

Surtout, c’est le caractère coordonné de l’attaque qui a permis un tel déferlement de violences. Depuis que Tsahal a annoncé mardi le nombre de corps retrouvés dans les villages du sud d’Israël ayant subi l’assaut, on sait que les militants armés à avoir traversé la barrière de sécurité gazaouie étaient au minimum mille cinq cents.

Selon les révélations d’une source proche du Hamas à l’agence Reuters, les combattants islamistes étaient répartis en plusieurs unités spécialisées et s’entraînaient à Gaza depuis le dernier conflit en 2021, parfois lors d’exercices menés a vu et au su de tous. Ces exercices impliquaient la construction d’une simulation de colonie israélienne pour pratiquer un débarquement militaire et une prise d’assaut. Le bureau commun des factions de la résistance palestinienne, chapeauté par les branches militaires du Hamas et du Djihad islamique, avait publié le 28 décembre 2022 sur sa chaîne Telegram des photographies montrant un entraînement évoquant un “raid derrière les lignes ennemies”. Celui-ci incluait un entraînement pour capturer des soldats israéliens.

Dans cette organisation, l’unité balistique en charge de la conception et du déploiement des roquettes en a tiré au total près de 5 000 selon l’armée israélienne, ce qui était le chiffre annoncé dès le départ par le Hamas. Ces roquettes étaient destinées à provoquer le choc et la confusion tout en fournissant aux combattants une couverture pour percer la clôture fortifiée entourant Gaza et mener leur opération terrestre.

Brèches élargies

L’unité des commandos d’élite au sol, forte de 400 hommes, a franchi la barrière sécurisée de Gaza en utilisant des explosifs pour y ouvrir des brèches afin de pouvoir s’infiltrer du côté israélien. Après quelques traversées à moto, des bulldozers ont été utilisés pour élargir les trous afin que les autres équipes puissent entrer en territoire israélien dans des véhicules à quatre roues motrices. Les commandos ont attaqué les premières lignes de défense israéliennes, ont attaqué les dortoirs des soldats et se sont emparés de bases.

Une unité aéroportée, constituée d’équipes de combattants en deltaplane ou parapentes motorisés, a survolé la frontière et sécurisé le terrain pour l’assaut terrestre principal. Des vidéos publiées par le Hamas montraient l’unité dans ce qui semblait être un entraînement pour l’assaut. Certains militants utilisaient des parapentes pour une personne et d’autres pour deux personnes. Ils s’entraînaient à atterrir sur une cible avec les armes prêtes.

L’unité des drones a quant à elle servi à la surveillance de la frontière. Le Hamas a publié une vidéo montrant des drones appelés Zouari, affirmant que ce sont eux qui ont ouvert la voie à l’infiltration en Israël. Quant à l’unité de renseignement, elle a permis d'identifier les positions et les mouvements des soldats israéliens et de surveiller leur quartier général.