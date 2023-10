Zelensky accuse Moscou de soutenir le Hamas : "L'ennemi cherche vraiment à mener des actions de déstabilisation partout dans le monde"

"La crise actuelle (...) témoigne du fait que la Russie cherche vraiment à mener des actions de déstabilisation partout dans le monde", a-t-il dit.

Le dirigeant ukrainien a également exprimé son inquiétude de voir la communauté internationale se détourner de l'Ukraine avec la "tragédie" qui frappe Israël suite aux attaques du Hamas.

Au total, la guerre a déjà fait plus de 3.000 morts de part et d'autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.

"Je ne voudrais pas faire de comparaison. Une guerre terrible est en cours dans notre pays. En Israël, beaucoup de personnes ont perdu leurs proches. Ces tragédies sont différentes, mais toutes les deux sont immenses", a-t-il affirmé.

Il a toutefois prévenu que "l'attention internationale risque de se détourner de l'Ukraine, et cela aura des conséquences".

Interrogé sur les incertitudes qui entourent la poursuite de l'aide américaine à son pays sur fond de crise politique au Etats-Unis, Volodymyr Zelensky a dit espérer que ce soutien "se poursuivra".

Une nouvelle aide promise à l'Ukraine a en effet été retirée de l'accord conclu au Congrès américain fin septembre pour éviter la paralysie budgétaire des Etats-Unis, en raison de l'opposition des Républicains les plus intransigeants.

"Le destin de l'Ukraine dépend de l'unité du reste du monde. L'unité mondiale dépend beaucoup de l'unité des Etats-Unis", a déclaré le dirigeant ukrainien. "Un Congrès divisé, c'est la certitude d'une division sur la question de l'aide à l'Ukraine".

Concernant la poursuite de la guerre en Ukraine, M. Zelensky a affirmé que la contre-offensive engagée par son armée en juin pour tenter de libérer les territoires occupés "se poursuit sur plusieurs axes, et dans tous les cas, nous avançons".

"Nous continuons d'avancer pas à pas, petit à petit (...) L'initiative est de notre côté en ce moment", a-t-il assuré, tout en reconnaissant que cette campagne est "très difficile" sur le terrain, notamment parce que la Russie a construit un réseau très élaboré de fortifications fait de champs de mines, pièges antichars et tranchées.

L'armée ukrainienne manque aussi de munitions longue-portée pour détruire les voies d'approvisionnement russes. La Russie dispose en outre de plus d'hommes et de plus de munitions d'artillerie. Elle domine dans les airs avec son aviation.

Jusqu'ici, les avancées ont été limitées, et Moscou tente régulièrement ses propres attaques pour forcer l'armée ukrainienne à revoir ses plans.

Les forces russes ont ainsi lancé une attaque d'ampleur sur la ville d'Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine, ont indiqué mardi les belligérants, que l'armée ukrainienne a assuré en fin de journée avoir réussi à repousser.