Attaques du Hamas en Israël: le ministre israélien de la Défense va s'adresser aux ministres de l'Otan

"Les Alliés condamnent les horribles attaques terroristes sur des civils innocents en Israël pendant le week-end, et nous avons hâte d'être informés par le ministre de la Défense", a ajouté M. Stoltenberg.

Israël poursuit son offensive aérienne massive contre le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, quatre jours après l'attaque lancée par le mouvement islamiste depuis l'enclave palestinienne.

Le bilan de l'assaut mené par le Hamas depuis la bande de Gaza ne cesse de s'aggraver depuis samedi. En Israël, quelque 1.200 personnes ont été tuées lors de ces attaques, et plus de 900 personnes sont mortes à Gaza en raison des frappes israéliennes, selon les derniers bilans communiqués par les autorités israéliennes et à Gaza.