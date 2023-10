Menace de guerre multifronts sur Israël, qui frappe lourdement Gaza

Cette attaque proviendrait de deux sources conjointes. Au quatrième jour de la guerre déclenchée par le Hamas, au pouvoir à Gaza, les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du mouvement islamiste palestinien, a annoncé avoir tiré des roquettes sur Haïfa, la grande ville côtière du nord d’Israël. Alors que l’armée israélienne continuait de pilonner la bande de Gaza à coups de missiles et d’obus, le mouvement chiite libanais du Hezbollah avait quant à lui annoncé plus tôt dans la journée avoir tiré des missiles sur Israël, alimentant les craintes de l’État hébreu de voir émerger une guerre multifronts. Difficile de dire, à l’heure de clôturer cette édition, s’il s’agissait de frappes limitées venues du Liban ou si le Hezbollah s’apprêtait à lancer lui aussi une offensive d’ampleur.

Bombardements constants et intenses sur Gaza

Côté israélien, la journée de mercredi a surtout donné lieu à une intensification des frappes menées sur Gaza. Les bombardements israéliens effectués dès mardi soir y ont fait au moins 30 morts, touchant des dizaines d’immeubles (450 cibles atteintes selon l’armée) mais aussi des usines, des mosquées, des magasins et plus de 1000 logements selon les Nations unies.

Au matin, des femmes, leurs enfants dans les bras, fuyaient entre les décombres des immeubles, dans des rues dévastées de Gaza. "C'était comme une apocalypse ou un tremblement de terre. Cela vient de l'Amérique ou d'Israël, pourquoi ont-ils fait cela à des personnes innocentes ? [Les Israéliens] sont venus pour détruire, comme si ces gens ne méritaient pas de vivre. Comme s'ils n'étaient pas des humains", affirmait au milieu des décombres un habitant du quartier de Karama à Gaza, qui n'a pas voulu donner son nom. Les avions de combat ont aussi bombardé une université islamique liée au Hamas. Et quatre secouristes du Croissant-Rouge palestinien ont été tués dans les frappes, selon les autorités locales.

263 000 personnes déplacées par la guerre

Israël avait par ailleurs annoncé la veille mettre la bande de Gaza en état de siège, coupant les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture du territoire de 365 km2 où vivent plus de deux millions de personnes. L'Onu a affirmé que le siège de Gaza, où plus de 263 000 personnes ont déjà été déplacées par la guerre, était "interdit" par le droit international humanitaire. Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a qualifié l'offensive massive du Hamas menée samedi à l'aube, de "sauvagerie jamais vue depuis la Shoah", a promis que son pays allait "vaincre avec de la force, énormément de force".

Conséquence directe de cet état de siège, la seule centrale électrique du territoire a été contrainte de se mettre à l’arrêt faute de carburant, alors que les hôpitaux, qui manquent de matériel, sont débordés par l’afflux de blessés. Les bilans ne cessent d’ailleurs de s’alourdir des deux côtés. Mercredi soir, on déplorait 1 200 morts et plus de 2800 blessés côté israélien. Selon le ministère de la Santé de Gaza, 1 055 morts et 5 100 blessés étaient déplorés côté palestinien, ce qui ne tient pas compte des corps des 1 500 membres du Hamas retrouvés par les autorités israéliennes, suite à l’attaque de samedi.

Gouvernement d’urgence avec l’opposition

Extrêmement critiqué pour la politique menée par son gouvernement, son manque de réactivité, et son incapacité à anticiper une attaque de cette ampleur contre Israël, Benjamin Netanyahou est finalement parvenu à former un gouvernement d’urgence pour la durée de la guerre avec l’opposition, dont le président du Parti de l’unité nationale, Benny Gantz. Ledit cabinet de guerre sera composé des deux hommes et du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Cinq membres du parti de M. Gantz seront nommés ministres sans portefeuille, et une place au cabinet de sécurité sera conservée pour l’autre leader de l’opposition, Yaïr Lapid, ancien Premier ministre et chef du parti centriste Yesh Atid.

Cette forme d’union nationale touche également la population. Au total, plus de 300 000 soldats et réservistes ont été mobilisés aux quatre coins du pays. Dans la zone frontalière de Gaza, des dizaines de chars et véhicules militaires ont été déployés, dans la perspective de lancer une offensive terrestre sur Gaza une fois terminée les phases intenses de bombardements.