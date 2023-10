Après les attaques du Hamas en Israël, l’attente sans fin des familles des disparus: "Certains n'arrivent même plus à prononcer un mot"

Le jeune garçon est épuisé, il ne cesse de se balancer de droite à gauche. Des soldats de l'armée israélienne arrivent pour se ravitailler sur un parking près du dernier check-point avec la zone de combat. l'un d'eux vient le réconforter. "Nous allons gagner", lance Ethan, l'un des militaires, âgé de 37 ans.

L’absence de traces de sang, un mince espoir

À une soixantaine de kilomètres de là, des dizaines de personnes défilent quotidiennement dans un commissariat transformé en centre d’accueil pour les familles des disparus. Un centre ouvert dimanche dernier par les autorités israéliennes. Il est tout proche de l’aéroport, planté au milieu d’une zone industrielle.

Quatre jours après l’attaque surprise du Hamas sur Israël, des parents, des enfants, des cousins… sont toujours à la recherche de leurs proches.

Moshé n'a plus de nouvelle de sa fille et de ses trois petits-enfants. Ils vivent dans un kibboutz près de la barrière de séparation avec la bande de Gaza. "Moi j'étais avec ma femme dans un autre kibboutz. Ma fille a envoyé un dernier message à son mari pour dire qu'il y avait des hommes armés qui venaient les chercher", explique le père de la disparue. "Je pense qu'elle a été kidnappée. Premièrement parce que des témoins l'ont vue être emmenée de force avec les enfants. Et puis nous sommes allés vérifier la maison ; il n'y avait pas de traces de sang."

À côté de lui, sa femme Yael n'a plus la force de pleurer. "J'ai donné mon ADN. Ils ont pris un échantillon de ma salive. Nous avons donné ici toutes les informations que nous avons. Ils nous ont dit qu'ils allaient les transmettre aux personnes chargées de faire des recherches." Le couple veut garder espoir : "Je pense qu'ils ont été kidnappés. Cela veut dire qu'ils ne sont pas morts et j'espère que les gens qui ont fait cela vont rapidement libérer les femmes et les enfants."

Avant de rejoindre sa voiture, Moshé veut ajouter quelques mots : "Les Palestiniens sont nos voisins. J'appartiens à une association qui transporte les habitants de Gaza, qui ont un cancer par exemple, vers les hôpitaux d'Israël." En larmes, il reprend son souffle. Sa femme lui caresse doucement l'épaule. Il conclut : "Samedi, c'est un groupe de terroristes qui a agi. Il ne faut pas lier ces horreurs à l'ensemble du peuple palestinien."

Quelques minutes plus tard, sur les marches d’un poste de police à proximité de l’aéroport de Tel Aviv, une jeune femme s’effondre en pleurs. Elle se prend la tête dans les mains. Elle tremble. Un policier israélien, son fusil d’assaut en bandoulière, vient la prendre dans ses bras.

Une autre femme plus âgée arrive, hurlant de douleur. "Pourquoi ? Mon Dieu pourquoi ?"… Dans ce centre d'accueil des proches de disparus, des volontaires sont là pour collecter les moindres preuves, des petits détails qui pourraient permettre une identification. Des médecins sont aussi là pour soutenir ces familles. "On essaie de ne pas les laisser seuls. Certains sont tellement sous le choc qu'ils n'arrivent même plus à prononcer un mot. Au contraire, d'autres ont besoin de nous parler de leurs proches et d'autres encore ont juste envie qu'on reste près d'eux", raconte Efra, l'une des psychologues dépêchées sur place par les autorités israéliennes. "C'est terrible de ne pas savoir où sont vos proches. Cela peut vous rendre fou. Cette attente est la première étape pour eux. Parce qu'ils vont peut-être bientôt apprendre que leurs filles, leurs fils ont été tués, kidnappés ou ont été blessés gravement." Deux hommes passent derrière la médecin. Ils semblent totalement perdus. "Mon Dieu, on ne peut pas décrire le traumatisme de ces gens."

Hier, de nouvelles familles ont reçu la confirmation du décès d’une fille, d’un fils ou encore d’une épouse. La fin d’une attente insoutenable et le début d’un deuil tout aussi difficile. La majorité de ces familles n’auront pas de détails précis sur les circonstances exactes de la mort des leurs. A-t-elle été tuée sur le coup ? A-t-il été blessé gravement avant de mourir ? Est-elle morte seule ? Des dizaines de questions vont ainsi très probablement rester sans réponse.