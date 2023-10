Attaques du Hamas contre Israël: le bilan à Gaza monte à 1.200 morts, le Hamas fait une annonce importante mais Israël crie à la supercherie (DIRECT)

Au sixième jour de la guerre entre les deux ennemis qui a déjà fait des milliers de morts, les frappes israéliennes se sont poursuivies durant la nuit contre la bande de Gaza, d'où sont parties plusieurs salves de roquettes vers le sud d'Israël. Le tout à quelques heures de l'arrivée en Israël du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken pour une visite de soutien à son allié.

Le fil des infos de la journée de jeudi:

8h00 : Le Hamas affirme avoir libéré des otages, les médias israéliens crient à la supercherie

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé, mercredi soir dans un communiqué, avoir libéré une Israélienne et ses deux enfants, les médias israéliens criant à la supercherie.

"Une femme colon israélienne et ses deux enfants ont été libérés après avoir été détenus lors des affrontements" entre le mouvement et l'armée israélienne, a indiqué la branche armée du Hamas sans préciser la date de leur libération.

Une vidéo diffusée dans la foulée par Al-Aqsa TV, la chaîne du Hamas, montre de jour une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois hommes armés s'éloigner d'une zone barbelée qui semble être la clôture érigée par Israël autour de la bande de Gaza.

Aucune présence militaire n'est visible sur ces images.

La télévision publique israélienne a affirmé dans la foulée que ces images montraient des personnes qui "n'avaient jamais été emmenées dans Gaza".

La presse locale explique qu'il s'agit d'Avital Aladjem, habitante du kibboutz Holit qui, selon le récit qu'elle a livré dans une série d'entretiens, avait été emmenée de force samedi par des hommes du Hamas avec deux des enfants d'une voisine jusqu'à la zone frontière entre Israël et la bande de Gaza après l'assaut sans précédent lancé par des centaines de combattants du mouvement islamiste sur le sud du pays. Mme Aladjem a raconté que ses ravisseurs l'avaient laissée libre de repartir avec les petits au niveau de la clôture.

Alors que commencent à émerger, à partir des témoignages recueillis auprès de survivants, l'ampleur des atrocités commises par le Hamas lors de l'assaut de samedi, d'une violence extrême, le mouvement islamiste, qualifié de terroriste par l'Union européenne et les Etats-Unis, se défend d'avoir commis des exactions contre des civils, et accuse "les médias occidentaux" de relayer de fausses accusations.

7h00 : Le bilan à Gaza monte à 1.200 morts et plus de 338.000 déplacés

Le nombre de morts dans la bande de Gaza est monté à 1.200, a indiqué jeudi le ministère palestinien de la Santé, après la multiplication des bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas.

"Le nombre de martyrs atteint environ 1.200 personnes et le nombre de blessés environ 5.600 personnes", a déclaré dans une allocution un porte-parole du ministère à Gaza, dans un nouveau bilan revu à la hausse, au sixième jour de l'offensive majeure lancée par le Hamas contre Israël.

En outre, plus de 338.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par l'armée israélienne, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Le nombre de personnes déplacées dans ce territoire densément peuplé de 2,3 millions d'habitants avait, mercredi en fin de journée, "augmenté de 75.000 personnes supplémentaires et atteint 338.934", a indiqué le bureau onusien dans un communiqué publié jeudi.

6h00 : Le Comité de la Croix-Rouge en contact avec le Hamas pour la libération des otages

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes pour oeuvrer à la libération des otages pris en Israël par le mouvement islamiste ce week-end, selon un communiqué diffusé jeudi.

Le CICR implore aussi "les deux parties de réduire les souffrances des civils."

"En tant qu'intermédiaire neutre, nous sommes prêts à effectuer des visites humanitaires; faciliter la communication entre les otages et les membres de leur famille; et pour faciliter toute éventuelle libération", a souligné dans ce texte Fabrizio Carboni, le directeur régional du CICR pour la région Proche et Moyen-Orient.

5h30 : Le Brésil convoque une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Brésil, qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU, a convoqué pour vendredi une nouvelle réunion de cet organisme pour aborder la situation dans la bande de Gaza, a annoncé mercredi soir le ministère des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie brésilienne Mauro Vieira a interrompu une tournée en Asie pour se rendre à New York, "afin de participer à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, convoquée par le Brésil pour le vendredi 13 octobre, afin d'aborder la situation dans la bande de Gaza", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le Brésil avait déjà convoqué une réunion d'urgence sur la situation en Israël et dans la bande de Gaza le 8 octobre, au lendemain de l'offensive surprise et sans précédent du Hamas contre l'Etat juif.

Au terme de cette réunion, les membres du Conseil, régulièrement divisés sur le dossier israélo-palestinien, n'avaient pas réussi à s'entendre pour condamner unanimement cette offensive qui a fait environ 1.200 morts côté israélien, selon le dernier bilan.

5h00 : Washington encourage des pays à utiliser leur influence sur le Hamas et l'Iran

Les Etats-Unis encouragent leurs partenaires à se servir de leur influence sur le Hamas et ses soutiens en Iran après les attaques sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur Israël, a indiqué jeudi un haut responsable.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est en déplacement vers Israël pour témoigner du soutien sans faille de Washington à son allié.

Un haut responsable voyageant avec M. Blinken a assuré que Washington n'avait aucun problème avec des discussions rapportées jeudi entre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président iranien Ebrahim Raïsi au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Honnêtement, nous appelons tous nos partenaires à discuter avec le Hamas, le Hezbollah ou l'Iran - avec n'importe lequel de ce trio - avec qui ils ont des liens ou relations pour qu'ils convainquent le Hamas de cesser ses attaques, de libérer les otages, pour que le Hezbollah et l'Iran ne se mêlent pas de ce conflit", a déclaré cette source sous couvert d'anonymat lors d'un arrêt en Irlande.

Au cours de sa visite éclair dans l'Etat hébreu, Antony Blinken rencontrera probablement le Premier ministre Benjamin Netanyahu, avant de se rendre en Jordanie, proche allié des Etats-Unis qui a signé un traité de paix avec Israël.

Le secrétaire d'Etat américain ira dans d'autres pays, a confirmé un autre responsable sans les nommer.

4h00 : Le président iranien s'entretient par téléphone avec le prince héritier saoudien

Le président iranien Ebrahim Raïssi s'est entretenu par téléphone avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, rapportent les médias iraniens mercredi.

Il s'agit du premier contact en personne entre les deux personnalités depuis le rapprochement entre leurs nations en début d'année.

Ils ont discuté de la situation au Moyen-Orient, selon l'agence de presse d'Etat iranienne IRNA. Téhéran affirme que les discussions ont porté sur "l'unité du monde islamique".

Le président Raïssi s'est déjà entretenu par téléphone séparément avec les chefs des mouvements armés palestiniens Hamas, Ismaïl Haniyeh, et Djihad islamique, Ziad al-Nakhala. L'Iran entretient des relations étroites avec les deux mouvements palestiniens et a été l'un des premiers pays à saluer l'offensive du Hamas lancée samedi.

L'Arabie saoudite est aussi considérée comme un allié important des Palestiniens.

Cependant, l'Iran, chiite, et l'Arabie saoudite, sunnite, nourrissent des relations rivales compliquées de longue date dans la région. En mars dernier toutefois, les deux puissances régionales ont annoncé un accord pour relancer leurs contacts diplomatiques dans le cadre d'un rapprochement facilité par la Chine.

Ces liens avaient été rompus en 2016 par l'Arabie saoudite, après une attaque de protestataires contre son ambassade à Téhéran.

3h30 : Macron réunit les chefs de parti face au risque de tensions en France

Une réunion avec les chefs de parti, suivie d'une allocution solennelle: Emmanuel Macron fait le point jeudi après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, en quête "d'unité de la Nation" face aux divisions politiques et aux risques d'importation du conflit en France.

Le chef de l'Etat, accompagné de la Première ministre Elisabeth Borne, a convié à midi à l'Elysée les dirigeants des 11 formations représentées au Parlement, ainsi que les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique social et environnemental.

L'ordre du jour est succinct: évoquer la situation "à la suite des actes terroristes commis en Israël". Dans la foulée, il s'adressera aux Français dans une allocution télévisée à 20H00.

2h50 : L'Allemagne va mettre à disposition d'Israël deux drones de combat

L'Allemagne a donné son feu vert à Israël pour utiliser deux drones de combat Heron TP au moment où le pays organise sa contre-attaque visant le groupe islamiste palestinien Hamas, a indiqué mercredi le ministère allemand de la Défense.

"Israël a adressé au gouvernement fédéral une demande de soutien pour l'utilisation de deux drones Heron TP au maximum" et "le ministère de la Défense a donné son accord pour une utilisation conforme à la demande", a indiqué le ministère allemand dans un communiqué.

1h00 : Un avion néerlandais atterrit à Eindhoven avec des rapatriés d'Israël

Un avion militaire rapatriant 199 ressortissants néerlandais d'Israël a atterri sur la base aérienne d'Eindhoven, aux Pays-Bas, à 22h10 mercredi soir.

L'avion, un Airbus A330, peut accueillir 267 passagers, mais n'a transporté que 199 personnes pour limiter la masse, car le ravitaillement en carburant n'était pas possible à son arrivée à Tel Aviv, a expliqué un porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Un autre appareil militaire se rendra à Tel Aviv jeudi pour récupérer un deuxième groupe de ressortissants néerlandais.