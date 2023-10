L'inquiétude des soldats israéliens prêts à attaquer Gaza: "Il y a une deuxième ville sous terre, un dédale terrifiant de tunnels remplis de pièges"

On croise ici toutes les composantes de l’armée de terre israélienne. Un groupe de tankistes fument une cigarette, des officiers du génie s’achètent un soda, deux ambulanciers font une rapide sieste et plusieurs tireurs d’élite se soulagent dans les buissons. La plupart des soldats sont des réservistes. 300 000 d’entre eux ont été mobilisés ces derniers jours pour prêter main-forte aux 170 000 militaires d’active.

«Un 11 Septembre couplé à un Pearl Harbor»

L’ambiance est lourde. La zone est vulnérable aux tirs de roquettes et aux incursions du Hamas. La nuit précédente, quatre assaillants palestiniens ont été abattus par la police aux alentours de la ville de Rahat, pourtant située à plus de 20 kilomètres de Gaza. Les images des exactions commises par les hommes du Hamas dans les villages du sud d’Israël sont aussi dans toutes les têtes. Cette après-midi-là, une lancinante rumeur s’est répandue à travers le pays : des enfants et des bébés auraient été assassinés, certains décapités, dans le kibboutz de Kfar Aza, non loin de la ville de Sdérot. Cette information n’a cependant pas pu être vérifiée de manière indépendante. «Les terroristes du Hamas sont des animaux, il n’y a pas d’autres mots. Jamais ce pays n’a été confronté à de pareils crimes», assène un fantassin en s’étirant les jambes après une longue journée de bus depuis le nord du pays.

Une odeur de steak grillé s’échappe d’un champ jouxtant le parking. Un groupe d’anciens combattants a improvisé un grand barbecue pour offrir aux mobilisés un dernier repas chaud avant un quotidien fait de rations de combat. Aux fourneaux, Nir, 56 ans, vétéran des forces spéciales. «J’aimerais partir me battre moi aussi, mais je suis frappé par la limite d’âge fixée par l’armée. Cette attaque est un tournant historique pour notre pays, l’équivalent d’un 11 Septembre couplé à un Pearl Harbor, affirme ce colosse au regard crépitant de haine. Si Nétanyahou ne donne pas l’ordre d’assaut sur Gaza, il perdra son poste dans l’heure. Et je dis cela en tant qu’électeur de gauche.»

De jeunes réservistes aux gilets pare-balles mal ajustés acquiescent en mâchonnant leurs hamburgers. Plusieurs d’entre eux font partie de la jeunesse branchée de Tel-Aviv : il y a là deux ingénieurs en start-up, un employé d’une marque de luxe française, un scénariste de télévision et un contrôleur de gestion. «S’il faut envahir Gaza, nous le ferons sans rechigner. Mais l’assaut ne doit cibler que le Hamas, pas les Palestiniens dans leur ensemble. J’espère que nous parviendrons à épargner un maximum de civils», espère l’un d’eux, barbe savamment négligée et piercing à l’oreille.

Des soldats israéliens à la frontière avec la bande de Gaza ©AFP or licensors

Immense chaîne logistique

Un souhait aux accents de vœu pieux. Derrière lui, au loin, de gigantesques panaches de fumée recouvrent le centre-ville de Gaza. Depuis les faubourgs de la ville israélienne de Netivot, quelques kilomètres plus au nord, une demi-douzaine de canons automoteurs M109 pilonnent l’enclave à coups d’obus de 155 mm. Un tir fend l’air toutes les trois minutes environ. Chaque fois ou presque, un champignon noir s’élève dans le ciel gazaoui.

Tout au sud, non loin de la frontière égyptienne, l’armée de l’air israélienne tourne elle aussi à plein régime. Au-dessus de Tse’elim, un village niché dans les dunes du désert du Néguev, cinq chasseurs F-15 filent en direction de Gaza. Deux hélicoptères d’attaque Apache leur succèdent peu après. Pour la seule journée de mardi, 450 frappes ont été conduites par les avions de Tsahal. 1 055 Gazaouis auraient été tués depuis le déclenchement de l’offensive du Hamas, et plus de 5 000 autres blessés. Au moins 260 000 personnes ont été contraintes de quitter leur logement.

Le tapis de bombes devrait bientôt laisser place à un assaut terrestre. Près du kibboutz de Réïm, une vingtaine de chars d’assaut Merkava convergent à travers champs vers Gaza en tapissant l’horizon d’immenses nuages de poussière ocre. Dans un fossé, une équipe de démineurs s’affaire autour de quatre corps de membres du Hamas en décomposition. Les véhicules de combat d’infanterie et de franchissement de champs de mines, omniprésents sur les autoroutes du pays au cours du week-end, ont eux aussi rejoint leurs positions.

D’impressionnants convois de véhicules militaires viennent à la suite de ces équipements lourds, trahissant la mise en place d’une immense chaîne logistique. Sur toutes les routes de la région, des centaines de Jeep remplies de soldats en tenue de combat se faufilent entre une myriade de camions remplis d’essence, de vivres ou d’obus d’artillerie. Des véhicules de brouillage électronique et des lance-roquettes multiples de type Lynx, fleurons de l’industrie d’armement israélienne, sont également de sortie. Des files d’ambulance préparant la mise en place d’hôpitaux de campagne complètent ce ballet guerrier.

«Une deuxième ville sous terre»

Le siège de la bande de Gaza, annoncé lundi par Tsahal, est en passe d’être achevé. Et l’ordre d’assaut semble désormais imminent. «J’espère encore qu’on ne va pas y aller», confie Ilan, une ambulancière militaire âgée de 20 ans croisée sur une route au sud-est de la bande de Gaza. La jeune femme au visage encore poupon devait achever son service militaire obligatoire fin octobre. «Même si les femmes israéliennes ne sont théoriquement jamais déployées dans Gaza, je vais à coup sûr me retrouver à portée de tir des roquettes et des snipers. J’ai peur», conclut-elle.

Les jeunes recrues ne sont pas les seuls à se ronger les sangs. Les réservistes plus âgés, coutumiers des appels sous le drapeau, savent la difficulté tactique que représente une incursion terrestre dans la bande de Gaza. La dernière opération de grande ampleur, en 2014, s’était soldée par plus de 60 morts et 500 blessés dans les rangs de l’armée israélienne.

«C’est de la guérilla urbaine qui nous attend. Les blindés ne sont que d’une faible utilité dans un pareil environnement, d’autant que le Hamas semble beaucoup mieux entraîné et équipé qu’autrefois, s’inquiète Bahar, un officier d’infanterie ayant participé à l’offensive de 2014. Prendre les rues de Gaza, c’est une chose. Mais il y a une deuxième ville sous terre, formée d’un dédale terrifiant de tunnels remplis de pièges. C’est cela, le vrai défi militaire d’une potentielle invasion.»

Passé l’afflux massif de troupes israéliennes à Gaza, l’offensive risque donc de se muer en une gigantesque chasse à l’homme dans les décombres d’une ville de 2 millions d’habitants. Une tâche dantesque, rendue encore plus compliquée par le bouclier humain du Hamas : l’organisation terroriste détiendrait plus de 150 otages kidnappés en Israël.

«Il va y a avoir un assaut terrestre, c’est une quasi-certitude. La seule question, c’est celle de son ampleur, pronostique Meir Elran, un ancien officier du renseignement israélien aujourd’hui chercheur pour le centre de réflexion INSS, basé à Tel-Aviv. Si le nouveau gouvernement israélien [Benyamin Nétanyahou et un des principaux chefs de l’opposition, Benny Gantz, ont annoncé mercredi un accord pour créer un “gouvernement d’urgence” pour la durée de la guerre] décide de se débarrasser du Hamas une bonne fois pour toutes, Tsahal a les moyens de le faire. Ce sera long et compliqué, mais le rapport de force est largement en notre faveur. Le vrai risque, c’est de soumettre Gaza sans offrir ensuite de perspective politique à ce conflit. Une invasion, d’accord, mais que proposerons-nous ensuite aux Palestiniens ?»