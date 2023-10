Conflit israélo-palestinien : L'ONU informée par Israël de l'ordre d'évacuer 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud d'ici 24h (DIRECT)

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement, le samedi 7 octobre, d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Suivez notre direct.