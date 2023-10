Femme et enfants tués, des années en prison israélienne... Qui sont les deux têtes pensantes de l'opération du Hamas contre Israël ?

Sinouar et Deïf connaissent très bien les lieux puisqu’ils proviennent tous les deux de la bande de Gaza, où ils sont nés dans le camp de réfugiés de Khan Younis (sud), au début des années 1960. C’était avant la guerre la Guerre des Six jours de 1967, qui verra Israël prendre le contrôle du petit territoire (au détriment de l’Égypte) et le coloniser. Après s’être engagés à l'entame des années 1980 dans le militantisme puis la lutte armée pour la cause palestinienne, ils assistent à la naissance du Hamas en 1987, au moment de la première intifada. Cinq ans plus tard, ils comptent parmi les fondateurs des redoutables Brigades Ezzedine al Qassam, le bras armé du mouvement islamiste né de la militarisation de sa branche du renseignement. Deïf en prendra le commandement en 2002.

Discret et insaisissable

Mohammed Deïf, de son vrai nom Mohammed Diab al Masri, 58 ans, est celui qui a fait faire un bond spectaculaire aux infrastructures et technologies militaires du Hamas, en particulier en permettant une production quasi industrielle de ses roquettes, jusque-là artisanale. Il a aussi développé le réseau de tunnels du groupe et son savoir-faire en matière de fabrication de bombes. Et il est considéré comme le père de la roquette Qassam utilisée pour bombarder le territoire israélien. Avant de rejoindre le Hamas, il a obtenu un diplôme après un cursus en sciences (physique, chimie, biologie) à l’université islamique de Gaza. Il a ensuite assisté celui qui sera son mentor, l’artificier en chef de l’époque, Yahia Ayache, dit “l’ingénieur”.

Le stratège est aussi discret qu'insaisissable. Il figure en tête de la liste des personnes les plus recherchées par Israël, étant tenu pour responsable de la mort de dizaines d’Israéliens dans des attentats suicides dans les années 1990. C'est aussi le cas de Yahiya Sinouar, 60 ans, qui a pris la tête du Hamas dans la bande de Gaza en 2017 (suite au départ d’Ismaël Haniyeh, promu chef du bureau politique du mouvement). Deïf et Sinouar font aussi partie des terroristes internationaux recherchés par les États-Unis depuis 2015. L’année précédente, le premier perd sa femme et leurs deux enfants dans un bombardement israélien. L’une des sept tentatives d’assassinat dont il a fait l’objet (où il aurait notamment perdu ses jambes), la dernière en 2021. La même année, Tsahal tente de décapiter le Hamas et bombarde les maisons de neuf responsables, dont celle de Yahiya Sinouar. C’est cette année-là que Deïf commence à échafauder l’opération “Déluge d’Al Aqsa”, en guise de représailles à l’incursion des soldats israéliens dans la mosquée Al Aqsa, à Jérusalem, troisième lieu sacré pour les musulmans.

Otages contre prisonniers

Connu sous le surnom de “l’invité” (deïf, en arabe), justifié par son mode de vie nomade qui le contraint à une quête d'hospitalité permanente, Mohammed Deïf ne parle que rarement et n’apparaît jamais en public. Son intervention enregistrée de ce 7 octobre ne pouvait qu’être d’une rare importance. “À la lumière de l’orgie de l’occupation (d’Israël) et de son déni des lois et résolutions internationales, et à la lumière du soutien américain et occidental et du silence international, nous avons décidé de mettre un terme à tout cela”, a-t-il déclaré en annonçant le lancement de l’opération.

En matière de détention, Yahia Sinouar fait mieux que lui. Condamné à 30 ans de prison en 1988 pour de multiples meurtres, l'actuel chef du Hamas à Gaza a passé quelque 22 ans dans les geôles israéliennes. Il est libéré en 2011 parmi un millier de Palestiniens qui sont échangés contre le soldat israélien Gilad Shalit, retenu en otage durant cinq ans par le Hamas. Cette fois, avec les dizaines d’otages israéliens ramenés à Gaza de leur opération meurtrière, Sinouar et Deïf pourraient virtuellement faire sortir tous les prisonniers politiques palestiniens.