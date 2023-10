Intervention terrestre dans Gaza : “Israël ne peut pas justifier son attaque parce qu’elle a informé la population”

Un ordre d’évacuation conforme et réalisable ?

Israël a donné un délai de 24 heures aux habitants du nord de la bande de Gaza pour évacuer la région et se rendre au sud de la rivière Wadi Gaza. Cette mesure concerne une population estimée à un million de personnes, que le Hamas encourage à rester sur place. L’évacuation de cette population en seulement 24 heures est qualifiée de “techniquement et logistiquement impossible” par l’Onu et d’autres organisations internationales.

”La densité de la population dans le nord de la bande de Gaza rend cette évacuation particulièrement complexe. Le déplacement d'environ un million de personnes dans un délai aussi court, et sans une organisation adéquate, semble difficile à mettre en œuvre. En général, les déplacements de population sont supervisés par une puissance militaire qui organise l’évacuation”, explique François Dubuisson. “Sur le plan du droit international, il est en principe légal pour les parties en conflit armé d’avertir les civils d’une opération militaire imminente et de les conseiller de se déplacer pour éviter les bombardements. Cela s’inscrit dans le cadre du principe de précaution, qui exige de prendre toutes les mesures pour éviter des pertes civiles, même lorsque la cible principale est d’ordre militaire”, poursuit le professeur. Cela ne dispense cependant pas Israël de ses responsabilités, car l’État ne peut pas se dédouaner en affirmant avoir averti la population. En droit international, il est inacceptable de laisser entendre que si les civils restent malgré les recommandations, c’est à leurs risques et périls. “Israël ne peut pas justifier son attaque parce qu’elle a informé la population, ni en accusant le Hamas de ne pas prendre les mesures nécessaires ou de se servir des civils comme boucliers humains” affirme le professeur.

L’utilisation de bombes au phosphore blanc

Human Rights Watch a révélé, à la suite de l’analyse de vidéos authentifiées et de témoignages, que l’État d’Israël a fait usage de phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza, spécifiquement les 10 et 11 octobre derniers. L’utilisation de ces armes, bien que très controversée, ne fait pas l’objet d’une interdiction explicite dans le droit international. “Il n’existe pas de règle formelle qui interdise spécifiquement le phosphore blanc. En fait, de nombreuses armes et techniques militaires ne sont pas explicitement interdites, en partie en raison de l’absence de consensus international, car certains États ne souhaitent pas les proscrire de manière absolue. Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés se concentrent plutôt sur les effets inévitables de ces armes. Par conséquent, l’approche consiste à examiner les conséquences plutôt que l’identité de l’arme en question”, explique François Dubuisson. “Il y a une interdiction explicite des armes à phosphore blanc, uniquement quand elles sont larguées par des aéronefs, en raison de leur manque de précision et des risques élevés pour les populations civiles”.

Le siège imposé par Israël

L’Onu dénonce le siège total de la bande de Gaza, annoncé lundi par le ministre israélien de la Défense, qui est “interdit” par le droit international humanitaire. Cependant, François Dubuisson apporte des nuances à cette déclaration. “Il n’existe pas de règle explicite interdisant un siège dans le cadre d’un conflit armé. Ce qui importe davantage, ce sont les effets du siège sur la population civile”, explique-t-il. Il s’agira d’établir si ces effets entrent en contradiction avec le droit international, en particulier le droit de conserver et d’assurer l’accès aux besoins essentiels pour la population civile.

Si l’Onu prend position et condamne ce type de mesure, c’est parce que les conséquences d’un blocus sur la population seront rapides et néfastes. Mettre en place un siège qui affame délibérément la population est explicitement interdit, car l’utilisation de la famine comme une arme de guerre est contraire au droit international. Normalement, un blocus n’entraîne pas immédiatement la famine, mais étant donné que la bande de Gaza a été soumise à un blocus quasi total depuis 2007, la situation humanitaire de départ est déjà catastrophique, ce qui rend le siège immédiatement condamnable. En outre, il existe une obligation “pour les parties belligérantes de permettre le passage de l’aide humanitaire en faveur de la population civile”. Il est interdit de maintenir un siège absolu et d’empêcher la Croix-Rouge et d’autres organismes humanitaires d’acheminer des fournitures essentielles pour la population.