Le supplice des travailleurs gazaouis en Israël, premiers réfugiés de la guerre : “J’ai su tout de suite que ça allait être horrible”

“Je n’ai parlé à ma famille que trois fois depuis samedi” dit Wassim Agla, 38 ans. Samedi, comme tous, il s’est réveillé devant une vision d’horreur. “J’ai su tout de suite que ça allait être horrible”, confie cet ancien avocat aujourd’hui plongeur dans un fast-food israélien.

Wassim fait partie de ces 20 000 habitants de Gaza qui ont eu la chance d’obtenir un permis de travail en Israël. Un précieux sésame difficile à obtenir : il faut montrer patte blanche au Hamas, à l’Autorité palestinienne et à Israël. Mais les retombées économiques sont importantes, alors que Gaza, sous blocus israélo-égyptien depuis 17 ans, plonge dans un abysse économique de plus en plus profond. “En tant qu’avocat, je gagnais 1500 shekels [moins de 400 euros] par mois à Gaza. Comme plongeur dans un fast-food israélien, je gagnais près de 9000 shekels”, explique Wassim.

Dès le début de l’offensive sanglante du Hamas, le gouvernement israélien a résilié tous les permis. Des milliers d’hommes ont été conduits en Cisjordanie, par les forces de sécurité ou par des particuliers : c’est, pour la plupart, leur première fois dans le territoire. Des milliers encore se cachent en Israël – on s’attend à ce qu’ils viennent les rejoindre, les premiers réfugiés d’une guerre qui pourrait être longue. C’est la fin brutale d’une politique hybride de gestion du conflit, une étape vers cette paix économique illusoire à laquelle les gouvernements israéliens successifs voulaient tant croire, tellement plus simple qu’une solution politique sans avenir.

Chacun a son histoire. Wassim est venu de son propre accord, avec les quinze autres hommes avec qui il partageait un deux-pièces à Haïfa, dès dimanche matin, quand il a entendu les premières rumeurs de violences contre des Gazaouis. Mohammed Dalik, 30 ans, originaire de Rafah au sud de la bande de Gaza et ouvrier dans la construction a été vendu par le fils de son patron. Des soldats israéliens l’ont tabassé et jeté à un checkpoint en caleçon. Loua’y, 30 ans, a été réveillé dans la nuit de samedi à dimanche par la police avec ses deux colocataires, gazaouis comme lui. Il est resté huit heures avant d’être accompagné au checkpoint de Jalameh, au nord de Jénine. Seul : aucune nouvelle de ses amis.

Au-dessus des têtes, on entend le bourdonnement caractéristique d’un drone d’observation israélien. Tsahal mène ici depuis près de deux ans une guerre de longue haleine contre un groupe armé ultra-local. Les incursions sont régulières, particulièrement dans le camp de réfugiés, figure de proue symbolique de la lutte palestinienne. Il y en a eu un mercredi soir. Deux Palestiniens ont été arrêtés. À l’extrême-droite du paysage politique israélien, on dit parfois vouloir faire de Jénine “un nouveau Gaza”.

Les hommes du Korean Center n’aiment pas trop parler de politique. “Mais nous sommes fiers de ce qui s’est passé samedi, bien sûr” dit Loua’y. La frontière a été franchie, la clôture enfoncée : c’est un moment cathartique de libération collective. Quand on parle des exactions commises, on hausse les épaules. “On ne peut pas faire confiance à la propagande israélienne” dit Adel Gadli, 44 ans. Pourtant, la peur du Hamas, maître autoritaire de la population gazaouie depuis 2006, demeure. Ceux qui parlent refusent d’être photographiés, ceux qui veulent bien de donner leur nom, “à cause du gouvernement – israélien et palestinien” résume Abed Boulboul, 69 ans.

La guerre ne fait que commencer. Et alors que la perspective d’une offensive terrestre de Tsahal dans la bande de Gaza se profile, les pertes humaines sont de plus en plus probables. “Aucun endroit n’est sûr à Gaza’’ résume Wassim. Un jeune homme aux cheveux bien coupés, les yeux rouges et bouffis, est adossé à un pilier, l’air absent. Il a perdu deux membres de sa famille dans une frappe mardi, dans le quartier de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Il ne parle pas ; mais on traduit sa peine. “Nous sommes des milliers bloqués ici” explique Loua’y, “et tout ce qu’on veut c’est rentrer à Gaza pour être avec nos familles. On se fiche du risque”.

Des bénévoles, certains très jeune, se promènent, distribuent bouteilles d’eau et cartes SIM. Les réfugiés vivent sur des donations de particuliers et le budget du service de Mohammed Assous. “Les deux premiers jours, j’ai tout payé de ma poche” dit l’officiel, qui s’attend encore à beaucoup d’autres arrivées, ici et dans les autres villes palestiniennes. “C’est la première fois que je rencontre quelqu’un de Gaza” dit le quinquagénaire, “mais c’est dans ces moments-là qu’on sent que nous sommes vraiment palestiniens”.

Abed Boulboul a eu la chance d’avoir ses petits-enfants au téléphone encore ce jeudi matin. “Ils ont juste eu le temps de me dire – viens demain, tu nous manques”, dit cet un ancien propriétaire d’usine, aujourd’hui éboueur à Tiberias, sur le lac du même nom. Pour lui, la solution à deux états est caduque, déjà depuis la mort de Anwar Sadat : le seul futur possible est un état où tout le monde peut aller et venir librement, sans tenir compte de la religion.” Ce n’est pas gagné. “Crois-moi, j’ai vu beaucoup de guerres”, dit le doyen, né en 1955, “et celle-ci, c’est déjà la pire. Le terrorisme engendre le terrorisme”.