Poutine se dit prêt à servir de médiateur entre le Hamas et Israël : “Il faut mettre fin à l’effusion de sang”

Conflit israélo-palestinien : "évacuez immédiatement", l'armée israélienne largue des tracts, près de 1800 morts à Gaza (DIRECT)

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement, le samedi 7 octobre, d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Suivez notre direct.