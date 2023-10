Attaques du Hamas sur Israël : "La solution à deux Etats est un échec pour la communauté internationale" (DIRECT)

Le fil infos de ce samedi :

8h27 : Plusieurs "terroristes" tués lors d'une tentative d'infiltration à partir du Liban

Plusieurs "terroristes" ont été tués samedi matin lors d'une tentative d'infiltration en Israël à partir du Liban déjouée par l'armée, a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne. "Des soldats de l'armée israélienne ont identifié il y a quelques heures un commando terroriste qui tentait de pénétrer en territoire israélien à partir du Liban. Un drone a pris pour cible ce commando et a tué plusieurs terroristes", a précisé le porte-parole dans un communiqué.

8h04 : Un haut responsable militaire du Hamas tué par l'armée israélienne

Un haut responsable militaire du mouvement islamiste palestinien Hamas a été tué au cours des dernières 24 heures par l'armée de l'air israélienne, a annoncé samedi un porte-parole militaire.

"Pendant une opération de l'armée de l'air au cours des dernières 24 heures, des bases de commandement de l'organisation terroriste Hamas ont été touchées. Pendant cette opération, Mourad Abou Mourad, chef des opérations aériennes (du Hamas) dans la ville de Gaza, responsable d'une grande partie de l'offensive meurtrière lancée samedi contre Israël, a été liquidé", a indiqué le porte-parole dans un communiqué.

7h06 : "La solution à deux Etats est un échec pour la communauté internationale"

Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, estime que la communauté internationale a commis des fautes quant au scénario à deux Etats censé régler la question israélo-palestinienne. Si ce scénario doit rester un objectif à terme, il ne permettra pas de sortir de la crise actuelle, a-t-il indiqué dans le cadre d'une visite en Chine. "La situation humanitaire à Gaza est effrayante", a dit M. Borrell après une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Le représentant européen a une nouvelle fois appuyé la position des Nations Unies, qui ont pris leurs distances avec l'injonction israélienne d'évacuer le nord de la bande de Gaza. L'Etat hébreu a le doit de se défendre, estime M. Borrell, mais cela doit se faire "dans le respect du droit international", a-t-il insisté.

Les discussions entre le haut dirigeant et Pékin, qui a de l'influence au Moyen-Orient, ont notamment porté sur "ce que chacun peut faire pour améliorer la situation", a reconnu M. Borrell. La Chine a pour l'instant maintenu une position neutre, se gardant de condamner officiellement l'attaque du Hamas tout en conservant ses bonnes relations avec Israël.

6h14 : Des troupes israéliennes récupèrent des corps d'Israéliens lors d'incursions à Gaza

Des troupes israéliennes ont récupéré les corps d'Israéliens portés disparus lors d'une incursion dans la bande de Gaza, rapporte le média Haaretz. Les cadavres avaient été repérés sur des images satellites et se trouvaient non loin de la frontière. Des effets personnels ont aussi été retrouvés, selon l'armée.

L'infanterie et une colonne de tanks ont mené des "incursions locales" au cours des dernières 24 heures. Les troupes étaient à la recherche non seulement de corps mais aussi d'Israéliens pris en otages. Ils voulaient aussi vider les zones des combattants du groupe terroriste palestinien Hamas. Des infrastructures de l'organisation ont aussi été détruites.

Selon les forces armées israéliennes, le Hamas détient encore 120 otages dans la bande de Gaza.

5h43 : Israël affirme avoir frappé une cible du Hezbollah au sud du Liban

La tension était vive aussi dans la nuit de vendredi à samedi à la frontière israélienne avec le Liban. L'armée israélienne a affirmé avoir frappé une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse "à l'infiltration d'objets aériens non identifiés" et à "des tirs sur un drone de l'armée de l'air". Le Hezbollah, mouvement pro-iranien allié du Hamas, s'est dit vendredi "entièrement préparé" à intervenir contre Israël "au moment propice".

La région frontalière est le théâtre d'affrontements réguliers depuis près d'une semaine, mais les opérations sont pour le moment restées limitées, de même que les bombardements israéliens sur les abords des villages frontaliers dans le sud du Liban.

Le puissant Hezbollah pro-iranien s'est contenté jusqu'à présent d'une intervention mesurée dans la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque lancée par son allié, le Hamas palestinien, contre Israël, qui a déjà fait des milliers de morts dans les deux camps.

4h38 : Des milliers de Palestiniens fuient Gaza

Des milliers de Palestiniens fuient à travers les rues dévastées de la ville de Gaza, espérant trouver refuge plus au sud suite à une injonction d'Israël, qui se prépare à une offensive terrestre en représailles à l'attaque sanglante lancée par le Hamas. "Ce n'est que le début" des opérations israéliennes à Gaza, a prévenu vendredi le Premier ministre Benjamin Netanyahu au septième jour de la guerre, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien contre Israël.

"Jusqu'à quand va-t-on vivre sous les bombes avec la mort partout?", lance Oum Hossam, 29 ans, les joues couvertes de larmes, qui cherche un refuge avec ses quatre enfants après la destruction de sa maison. D'autres habitants refusent de partir, faute de moyens ou pour ne pas céder: "L'ennemi veut nous terroriser et nous forcer à l'exil, mais on résistera", affirme l'un d'eux, Abou Azzam.

Le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde contre "toute tentative de déplacer les Palestiniens", soulignant que le conflit "ne devait pas se propager aux pays voisins". Plus de 423.000 Palestiniens ont déjà quitté leur foyer, selon l'ONU, qui a lancé un appel d'urgence aux dons.

3h20 : Un hôpital à Gaza bénéficie de plus de temps pour évacuer

L'ONG avait fait savoir sur le réseau social X que l'armée israélienne avait donné deux heures à peine pour évacuer. "C'est scandaleux", commente l'organisation, alors que des patients étaient encore traités. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a aussi plaidé pour un répit. "Les vies des patients et du personne de santé est directement mis en danger s'ils doivent être déplacés", a aussi fait savoir M. Ghebreyesus.

L'OMS a dénombré au cours de la semaine des dizaines de frappes sur des infrastructures médicales à Gaza.

Les appels se multiplient à travers le monde pour éviter une "catastrophe humanitaire", après l'appel lancé par Israël à évacuer la partie nord de la bande de Gaza, qui concerne environ 1,1 million d'habitants, sur un total de 2,4 millions. "Même les guerres ont des règles", a rappelé vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant un Conseil de sécurité sur la situation en Israël et à Gaza, réclamant un accès humanitaire "immédiat" à la bande de Gaza. Il a décrit un "système de santé au bord de l'effondrement", des "morgues qui débordent" et "une crise de l'eau".

2h41 : "C'est aussi une priorité de répondre en urgence à la crise humanitaire à Gaza" (Biden)

Le président démocrate a assuré que "c'était aussi une priorité (pour lui) de répondre en urgence à la crise humanitaire à Gaza". "Mes équipes dans la région travaillent, en communication avec les gouvernements d'Israël, d'Egypte, de Jordanie, d'autres nations arabes et des Nations unies, pour augmenter le soutien" humanitaire, a encore dit le président américain. "Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que l'écrasante majorité des Palestiniens n'ont rien à voir avec le Hamas", a-t-il ajouté. Joe Biden avait demandé mercredi à Israël de respecter dans sa riposte "le droit de la guerre".

"Nous avons appelé les Israéliens à prendre toutes les précautions possibles pour éviter de faire du mal aux civils", a déclaré le secrétaire d'Etat Antony Blinken à Doha.

1h46 : Facebook et Instagram renforcent le contrôle des contenus partagés sur les réseaux sociaux

Meta prend des mesures supplémentaires contre la propagation de contenu illégal et de fausses informations après les attaques du groupe terroriste Hamas sur Israël, a fait savoir la maison-mère de Facebook et Instagram vendredi.

Rien qu'au cours de trois premiers jours suivant l'attaque du Hamas sur Israël et la riposte israélienne, 795.000 messages en arabes et en hébreu ont été supprimés ou marqués comme dérangeants. Au cours de cette période, il y a eu quotidiennement sept fois plus de messages dans ces langues supprimés que la moyenne des deux mois précédents.

Meta va aussi supprimer les messages où des otages présumés sont clairement identifiables. La fonction de recherche a été désactivée pour certains hashtags sur Instagram, sous lesquels se trouvent des messages présentant de nombreuses violations des règles de contenu. Meta redouble aussi de prudence avec les vidéos en direct.

1h36 : la Russie réclame un appel commun à un cessez-le-feu humanitaire

La Russie, accusant les Etats-Unis d'être responsables de la situation à Gaza, a appelé vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU à agir, mettant sur la table un projet de résolution réclamant un "cessez-le-feu humanitaire".

"Nous sommes convaincus que le Conseil de sécurité doit agir pour mettre un terme à ce bain de sang et relancer des négociations de paix dans le but d'établir un Etat palestinien, comme c'est prévu depuis longtemps", a déclaré l'ambassadeur russe à l'ONU Vassili Nebenzia à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil sur la situation humanitaire à Gaza, en état de siège. "Dans cette optique, nous avons fait circuler un projet de résolution du Conseil de sécurité qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire, pleinement respecté, et à une aide humanitaire sans entrave et qui condamne toutes les violences et tous les actes de terrorisme", a-t-il ajouté.

Le texte vu par l'AFP appelle ainsi à "cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté".

Il "condamne fermement toutes les violences et les hostilités envers les civils et tous les actes de terrorisme". Mais il ne nomme pas le Hamas, alors que les Etats-Unis avaient appelé il y a quelques jours le Conseil de sécurité à condamner clairement les "actes terroristes odieux" du mouvement islamiste palestinien qui a lancé samedi une attaque d'une ampleur sans précédent en Israël.

Selon l'ambassadeur russe, certains Etats membres ont été "positifs" sur le projet de texte, d'autres moins.

Sans donner de détails, il s'en est pris aux Occidentaux, notamment aux Etats-Unis qui "portent largement la responsabilité de la guerre imminente au Moyen-Orient" et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui "dit que l'UE se tient aux côtés d'Israël mais ferme les yeux sur les attaques aériennes israéliennes sur les infrastructures civiles de la bande de Gaza".

1h32 : un journaliste de Reuters tué, six autres blessés au Liban

Un groupe de journalistes de différents médias se trouvaient près du village d'Aalma ech-Chaab, près de la frontière israélienne lorsqu'ils ont été pris dans des bombardements transfrontaliers, a indiqué l'un des deux journalistes blessés de l'AFP.

Une source de sécurité libanaise a déclaré à l'AFP que les premiers bombardements israéliens avaient fait suite à une tentative d'infiltration en Israël de Palestiniens du côté libanais de la frontière.

"Nous sommes profondément attristés d'apprendre que notre vidéaste, Issam Abdallah, a été tué", a indiqué le communiqué de l'agence de presse Reuters. Il faisait partie d'une équipe de Reuters dans le sud du Liban. La photographe de l'AFP, Christina Assi, se trouvait dans le secteur avec son collègue journaliste vidéo de l'AFP, Dylan Collins. Tous deux ont été transportés à l'hôpital de Tyr pour y être soignés. Deux autres journalistes de Reuters, "Thaer Al-Sudani et Maher Nazeh ont également été blessés et ont besoin de soins médicaux", a indiqué l'agence Reuters dans son communiqué, ajoutant qu'elle "recherchait d'urgence davantage d'informations".

La chaîne du Qatar Al-Jazeera a indiqué que deux de ses journalistes, Carmen Joukhadar et Elie Brakhya, avaient été blessés, en affirmant que "leur véhicule avait été touché par les bombardements israéliens".