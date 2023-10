Au Liban, des réfugiés palestiniens désabusés: "Dans les instances internationales, les seuls mots qu'ils savent dire sont ‘nous n’acceptons pas'”

Assis devant la petite caisse de son épicerie, Ahmad el-Hussein, 35 ans, ne lâche pas du regard les images qui défilent sur le téléviseur accroché en hauteur. Pour ce réfugié qui n’a jamais rien connu d’autre que le camp, les choses sont claires. “La Palestine, c’est notre terre, nous devons combattre les Israéliens, quels que soient les moyens”, martèle-t-il. Quand il a découvert à la télévision l’ampleur de l’offensive “Déluge d’al-Aqsa”, cela lui a “rappelé la cause (palestinienne), on l’avait presque oublié ici”, avoue-t-il. En tirant sur sa cigarette, il confie son “bonheur” de voir enfin tous les Palestiniens combattre ensemble, en dépit des divisions politiques. “Aujourd’hui, nous sommes tous avec le Hamas”, renchérit Souad, une quinquagénaire assise dans la petite épicerie, les yeux brillants.

Ahmad en est convaincu, “personne ne libérera la Palestine à part les Palestiniens”. Il nourrit l’espoir que “si la frontière est ouverte – comme à Gaza lors de l’offensive du Hamas – au sud-Liban, mais aussi en Syrie, en Jordanie, nous pourrons aller combattre et nous les vaincrons”. Désabusé, le trentenaire dit “ne rien attendre ni du Hezbollah libanais, ni de l’Iran, ni des pays arabes”. “Ils nous disent qu’ils sont avec la Palestine, pourquoi ils n’ont rien fait pour al-Aqsa ? Est-ce que l’Iran a déjà tiré une balle contre Israël ? Non. Et pareil pour la Syrie depuis plus de 40 ans”. Quant aux autres dirigeants arabes, Ahmad ne les porte pas non plus dans son cœur. “Quelle honte ! Les seuls mots qu’ils savent prononcer dans les instances internationales, c’est ‘nous n’acceptons pas' et ‘nous refusons’”, moque-t-il, tout aussi grinçant envers le dirigeant de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Malgré l’effroyable bilan humain de ces derniers jours parmi les civils à Gaza, la perspective d’une incursion terrestre de l’armée israélienne ne semble pas beaucoup l’inquiéter, “ça serait suicidaire de leur part”, lance-t-il, arguant que cette fois, les choses seront différentes, “grâce à la centaine d’otages israéliens” retenus dans l’enclave par les combattants du Hamas depuis le 7 octobre.

Quelques rues plus loin, à l’hôpital Haïfa, Manal Wehbé, un keffieh noir et blanc dissimulant ses cheveux, ne mâche pas ses mots. “Tout ce que les Israéliens veulent, c’est nous rayer de la carte, détruire le peuple palestinien où qu’il soit, pas seulement à Gaza”, assure cette femme de 50 ans, responsable des soins primaires de santé au sein de l’établissement. “Nous ne sommes pas des criminels, nous nous battons seulement pour avoir le droit de vivre normalement sur notre terre”, s’écrie-t-elle. Au même moment, des hurlements venus de l’extérieur rompent la relative quiétude de son bureau modeste. Un jeune Palestinien a chuté du toit de l’immeuble où il travaillait. Mort sur le coup. “Vous voyez dans quelles conditions on vit ?”, se lamente-t-elle, alors que ses yeux s’embuent de larmes. Alors que le conflit s’annonce dur et sanglant, Manal Wehbé ne nourrit pas d’illusions. “Malheureusement, il ne peut pas y avoir de négociation dans cette situation. Que peut-on négocier alors qu’ils sont en train de déchiqueter nos enfants sous les bombes ? Où est la paix ?”.