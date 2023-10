Meinie Nicolai : “L’ordre donné aux habitants du nord de Gaza de quitter leurs terres, leurs maisons et leurs hôpitaux en 24 heures est scandaleux”

Lancée au cœur de cette catastrophe humanitaire, l’organisation Médecins Sans Frontière appelle à l’aide. Meinie Nicolai, directrice générale de l’organisation, a pris la parole dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux. Elle dénonce cette évacuation forcée. “L’ordre donné aux habitants du nord de Gaza de quitter leurs terres, leurs maisons et leurs hôpitaux en 24 heures est scandaleux. C’est une attaque contre les soins de santé et l’humanité. Nous parlons de plus d’un million d’êtres humains”, rappelle la directrice de MSF. “Nous entendons toujours les mêmes propos déshumanisants et cette violence en est la manifestation. […] Gaza est rasée. Des milliers de personnes meurent. Ça doit cesser maintenant. Nous condamnons la demande d’Israël dans les termes les plus forts possibles.”

L'organisation communique en permanence sur l'évacuation en cours des lieux de soins sur ses réseaux sociaux.