Conflit israélo-palestinien: face aux tergiversations d’Ursula von der Leyen, les Vingt-sept recadrent le message européen

"L'Union a toujours été et doit toujours être un ardent défenseur de la paix et du respect du droit international, comme dans le cas de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine", écrit M. Michel, dans un coup de rappel à peine voilé à Mme von der Leyen. Car l'Allemande a, elle, passé sa semaine à exprimer sa solidarité totale avec Israël et à souligner le droit de l'État hébreu de se défendre face à l'opération terroriste lancée par le Hamas. Ce, sans dire un mot sur le devoir d'Israël de respecter le droit humanitaire et d'épargner les civils à Gaza. Une attitude calquée sur celle de Berlin.

Décalage avec le message des Vingt-sept

Or, dès mardi, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept avaient souligné, eux, cet enjeu. Dimanche, les États membres ont émis une déclaration commune, négociée par les services de Charles Michel, sans même attendre le sommet convoqué pour mardi. "Nous soulignons avec force le droit d'Israël à se défendre, conformément au droit humanitaire et international, face à des attaques aussi violentes", lit-on dans le texte, qui insiste aussi sur "la protection de tous les civils" et le besoin de "revigorer la solution à deux États". Des mots qui sonnent comme un désaveu d'Ursula von der Leyen, reflétant plutôt les messages exprimés par une majorité de leaders européens, surtout après qu'Israël a coupé la fourniture d'eau, d'électricité, de nourriture vers Gaza, avant de presser les civils à quitter, dans des délais intenables, le nord de l'enclave. "Nous demandons que la réponse d'Israël soit proportionnée. Punir l'ensemble de la population de Gaza n'est pas acceptable", a ainsi prévenu le Premier ministre belge Alexander De Croo vendredi.

Le même jour, alors qu'elle se trouvait en visite en Israël, Ursula von der Leyen se contentait d'une formule vague sur la contre-offensive israélienne : "Je sais que la réaction d'Israël montrera qu'il s'agit d'une démocratie." La différence était frappante avec la déclaration de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, qui était aussi du voyage: "Nous pouvons - nous devons - arrêter le Hamas. Et faire ce que nous pouvons pour atténuer les conséquences humanitaires.", a insisté la Maltaise, ajoutant que "la manière dont on répond à la terreur compte"

Recalibrage

À Bruxelles cependant, le ton de la Commission a fini par changer, le porte-parole Eric Mamer insistant vendredi sur le respect du "droit international" et la nécessité de "protéger les civils de tous les côtés". Signe que l'exécutif européen commençait à prendre la mesure des crispations politiques liées à l'approche de la présidente, mais aussi et surtout des horreurs à venir à Gaza. Samedi, Ursula von der Leyen a même annoncé un triplement de l'aide humanitaire de l'UE, à 75 millions d'euros, pour la population de l'enclave. De quoi aussi effectuer un grand écart par rapport au cafouillage, provoqué lundi dernier, par le commissaire Oliver Varhelyi, qui avait décidé seul de suspendre l'aide au développement pour les Palestiniens (enveloppe différente de l'aide humanitaire). La Commission a rectifié le tir, mais cet épisode a créé la confusion et braqué des États membres, tant la décision semblait punir la population palestinienne pour les actions du Hamas.

Dans ce contexte, le silence de la présidente sur le respect du droit international est devenu d'autant plus gênant. Du côté de la Commission, on assure qu'elle a bien plaidé en ce sens dans ses échanges avec les représentants israéliens. Et dimanche, son équipe faisait circuler une vidéo dans laquelle la présidente, en visite dans le kibboutz de Kfar Aza, remerciait le président de la Knesset "d'avoir dit que le Hamas est un groupe terroriste, mais que nous devons nous préoccuper du peuple palestinien". Une déclaration qui reste à mille lieues, par exemple, de celle du ministre irlandais des Affaires étrangères, Micheal Martin, qui soulignait ce 15 octobre que "les règles de la guerre existent pour aider à préserver l'humanité dans ses moments les plus sombres, et elles ont désespérément besoin d'être respectées aujourd'hui".