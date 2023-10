Conflit israélo-palestinien : l'armée israélienne reporte sa contre-offensive, plus de 2.300 morts à Gaza (DIRECT)

Le Hamas a lancé le 7 octobre dernier une attaque d'ampleur sur Israël, relançant une guerre armée entre les deux camps. Des milliers de personnes (en Israël et à Gaza), des soldats et des civils, ont déjà perdu la vie depuis. Israël s'apprête à lancer sa contre-offensive, et a donné l'ordre, vendredi, aux habitants du nord de la bande de Gaza (1,1 million de personnes) d'évacuer rapidement la zone. Des milliers de civil ont pris la route pour fuir, tandis que des attaques aériennes et au sol sont menées. Samedi soir, un bombardement israélien a également touché la Syrie.