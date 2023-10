Gaza est loin d’être le seul souci de l’armée israélienne

Intervenir physiquement et militairement dans Gaza relève par ailleurs du cauchemar absolu faisant inévitablement de nombreuses victimes dans les deux camps, particulièrement en cas de présence civile. Du côté de Tsahal, on précisait dimanche attendre “une décision politique” du “cabinet de guerre” formé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et une partie de l’opposition. “Nous aurons des discussions à l’échelon politique” a déclaré son porte-parole Richard Hecht, alors que M. Netanyahou s’engageait à “démanteler le Hamas” qu’il accuse par ailleurs, photos à l’appui, de bloquer les routes et voies d’accès vers le sud.

5 000 femmes enceintes

Pour faciliter la future intervention terrestre, dont la forme reste encore à définir, les bombardements se sont en revanche poursuivis tout au long du week-end. Selon Tomer Bar, commandant des forces aériennes israéliennes, “l’approche agressive” de Tsahal dans les airs a notamment pour but de “garantir aux soldats de pouvoir intervenir efficacement au sol”.

Après une semaine de bombardements intensifs, environ un million de personnes ont d’ores et déjà été déplacées à Gaza estiment les Nations unies, qui condamnent “fermement les ordres israéliens réitérés d’évacuer 22 hôpitaux traitant plus de deux mille patients dans le nord de Gaza”. Ce qui revient de facto à leur imposer “une peine de mort”. Sans oublier les quelque cinq mille femmes enceintes qui se trouvent dans leur dernier mois de grossesse, sans avoir accès à des infrastructures décentes et donc elles aussi exposées à des risques sanitaires extrêmes.

126 otages confirmés

Les dernières déclarations du ministère de la santé de Gaza font état d’au moins 2 400 Palestiniens tués et 9 200 blessés depuis le début des hostilités. Plus de 1400 personnes ont perdu la vie côté israélien, dont 286 soldats. Dimanche soir, l’armée déclarait par ailleurs avoir identifié 126 otages aux mains du Hamas alors que de centaines de personnes restent disparues et que les corps des victimes israéliennes n’ont pas tous été identifiés.

Le Hamas, lui, a déclaré samedi que 22 otages israéliens ou étrangers avaient été tués dans les lourdes frappes de Tsahal. Récupérer les captifs en vie s’annonce complexe. Plusieurs états étrangers se sont proposés comme médiateurs, mais le conseiller à la sécurité nationale du gouvernement israélien, Tzachi Hanegbi excluait dimanche toute négociation avec le Hamas, jugeant impossible de discuter “avec un ennemi que nous avons juré d’anéantir”.

À lire aussi

Attaques du Liban

Israël ne peut pas se permettre de consacrer la totalité de son attention et de ses forces à la bande de Gaza. Ce week-end, l’effet de contagion tant redouté par le pays s’est progressivement confirmé. La plupart des grandes villes de Cisjordanie occupée ont fait l’objet de manifestations de solidarité avec Gaza, donnant presque systématiquement lieu à des affrontements avec les forces armées israéliennes. Le jeune Palestinien de 17 ans tué dimanche porte le nombre de victimes palestiniennes en Cisjordanie à 56 depuis le début du conflit qui vient désormais également du Liban.

Plutôt en retrait initialement, le Hezbollah a affirmé qu’il entrerait lui aussi en guerre en cas de conflit prolongé à Gaza, avant de lancer une série de frappes sur le nord d’Israël. Dimanche, le Hamas indiquait quant à lui que trois de ses combattants infiltrés en Israël depuis le Liban avaient été tués et qu’une vingtaine de roquettes avaient été tirées sur place. Signe de l’escalade redoutée, une “zone tampon” de 4 km interdite aux civils a désormais été mise en place le long de la frontière libanaise, dont le voisin syrien s’active, lui aussi. Après avoir ciblé les aéroports de Damas et Alep, Tsahal a à nouveau bombardé l’ouest de la Syrie suite au déclenchement d’une alerte aérienne dans le Golan. Déjà extrêmement meurtrier, ce conflit multifronts fait plus que jamais craindre un embrasement régional et planer le spectre d’une implication directe de l’Iran.

À lire aussi