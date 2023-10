"Je n’ai vu ça qu’avec les nazis" : une équipe de médecins légistes témoigne des actes de torture infligés par le Hamas aux Israéliens

Alors que les combats continuent, des médecins légistes israéliens, occupés à identifier les corps ramassés dans les villages attaqués (ceux des civils autant que des combattants du Hamas), ont confié à Politico les premiers résultats de leurs observations. Et leur témoignage fait froid dans le dos.

”Je n’ai connu ce genre de chose que chez les nazis”, témoigne Israel Weiss, ancien rabbin militaire de l’armée israélienne. Retraité, il a été appelé en renfort pour aider les équipes médico-légales de l’armée. Il affirme que ses collègues et lui ont découvert des corps mutilés, ainsi que des preuves que de nombreuses victimes ont été brûlées alors qu’elles étaient toujours en vie. Et pire encore… “Je ne trouve pas les mots pour vous décrire ce que c’est de voir une femme enceinte dont on a ouvert le ventre et sorti le bébé…”, glisse le rabbin. Ils ont également identifié des dépouilles de personnes âgées auxquelles des doigts et des orteils ont été coupés.

À lire aussi

Avigayil et Mayaan, réservistes auprès des médecins légistes, rapportent des décapitations, dont au moins une sur un enfant. “Nous voyons ces gens dans un état d’abus tel que, même si on les connaissait, on ne pourrait pas les reconnaître”, confient-elles à Politico avec émotion.

Pour ces victimes dont les corps mutilés ne sont pas identifiables, seuls des tests ADN pourront révéler à qui ils appartiennent.