Conflit israélo-palestinien : l’Iran menace Israël d’une “action préventive imminente” (DIRECT)

Suivez les dernières informations de ce mardi dans notre direct ci-dessous :

4h49 : Environ 500.000 Israéliens déplacés à l’intérieur de leur pays

Près de 500.000 Israéliens sont déplacés à l’intérieur de leur pays depuis les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre, a indiqué un porte-parole de l’armée israélienne lors d’un point de presse mardi.

”Environ un demi-million d’Israéliens sont déplacés” à l’intérieur des frontières d’Israël. “Nous avons évacué tout le sud d’Israël, toutes les localités près de la bande de Gaza, suite aux directives du gouvernement […] Nous avons fait de même dans le nord où 20 localités près de la frontière ont été évacuées”, a déclaré Jonathan Conricus.

”La plupart de ces gens sont partis de leur propre initiative et maintenant il y a une évacuation de la ville de Sderot (sud)”. “Nous ne voulons pas de civils près des zones de combat. Nous voulons avant tout protéger nos citoyens contre les effets dévastateurs de la guerre”, a-t-il dit. “Les personnes déplacées ont trouvé refuge chez des proches dans le centre du pays, des zones qui sont plus sûres”. “Il s’agit d’un déplacement de population significatif en Israël et dont on parle très peu. La situation à Gaza est pire”, a-t-il aussi admis.

Depuis les attaques meurtrières du mouvement palestinien islamiste qui ont fait 1.400 morts en Israël, l’armée pilonne la bande de Gaza et se prépare à une offensive terrestre, provoquant de très larges mouvements de population dans cette petite enclave soumise à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis 15 ans.

Un million de personnes, selon l’ONU, ont fui en une semaine le nord de la bande de Gaza vers le sud du territoire.

3h33 : Biden en Israël et en Jordanie cette semaine

Le président américain Joe Biden se rendra en Israël mercredi pour une visite de solidarité après l’attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre, a annoncé le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

”Le président réaffirmera la solidarité des Etats-Unis avec Israël et notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité”, a déclaré M. Blinken tôt mardi, à l’issue d’une nuit d’entretiens-marathon à Tel-Aviv avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

M. Biden “entendra de la bouche d’Israël ce dont il a besoin pour défendre son peuple et nous continuerons à travailler avec le Congrès pour répondre à ces besoins”, a-t-il poursuivi.

Il a annoncé que les Etats-Unis avaient également obtenu des garanties de la part d’Israël concernant l’acheminement de l’aide humanitaire étrangère dans la bande de Gaza sous blocus, au moment où Israël prépare une offensive terrestre contre le territoire gouverné par le mouvement islamiste Hamas.

Joe Biden espère “entendre de la part d’Israël comment il mènera ses opérations de manière à minimiser les pertes civiles et à permettre l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils de Gaza d’une manière qui ne profite pas au Hamas”, a déclaré M. Blinken.

À l’issue de sa visite en Israël, Joe Biden se rendra à Amman, en Jordanie, où il rencontrera le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a dit lundi un porte-parole de la Maison Blanche.

Le président “répétera notre conviction que le Hamas ne représente pas la vaste majorité du peuple palestinien, qui est également victime”, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

1h25 : Israël frappe des cibles “terroristes” du Hezbollah au Liban

L’armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de lundi à mardi des cibles “terroristes” du Hezbollah au Liban, dans un communiqué. “L’armée israélienne est en train de frapper des cibles militaires de l’organisation terroriste Hezbollah sur le territoire libanais”, ont indiqué les forces armées israéliennes.

Depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre, les affrontements à la frontière Israël-Liban ont fait une dizaine de morts côté libanais, en majorité des combattants mais aussi un journaliste de Reuters et deux civils. Côté israélien, au moins deux personnes ont été tuées.

La communauté internationale redoute un débordement du conflit entre le Hezbollah libanais pro-iranien, un allié du Hamas, et l’armée israélienne. Israël a commencé à évacuer des milliers d’habitants dans 28 localités du nord du pays après ces accrochages à la frontière.

L’Iran a averti lundi d’une possible “action préventive” contre Israël “dans les prochaines heures”, au moment où l’armée israélienne se prépare à déclencher une offensive terrestre dans la bande de Gaza.

Téhéran a averti à plusieurs reprises qu’une invasion terrestre de la bande de Gaza entraînerait une riposte sur d’autres fronts.

