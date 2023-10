La communauté internationale critique l’attaque israélienne de l’hôpital de Gaza : “L’Occident doit faire cesser immédiatement la tragédie”

En Belgique, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib s'est dite "choquée par les informations faisant état de la destruction d'un hôpital et d'une école" à Gaza, écrit-elle sur X (ex-Twitter). "La Belgique appelle au respect du droit international. Les civils ne peuvent être pris pour cible, ni otage ni bouclier."

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a aussi condamné la frappe et exigé une protection immédiate pour les civils et les installations de santé.

"L'OMS condamne fermement l'attaque sur l'hôpital Al Ahli Arab", a posté sur le réseau X (anciennement Twitter) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Wounded Palestinians at the al-Shifa hospital, following Israeli airstrikes, in Gaza City, central Gaza Strip, Tuesday, Oct. 17, 2023. (AP Photo/Abed Khaled) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La Jordanie condamne la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza, accuse Israël. De son côté, le Qatar dénonce un “massacre”. Le ministère qatari des Affaires étrangères a condamné mardi soir le tir meurtrier sur un hôpital de Gaza, imputé par le mouvement palestinien Hamas à Israël, dénonçant un "massacre" contre des "civils sans défense".

Dans un communiqué, le ministère dénonce un "massacre (...), un crime haineux contre des civils sans défense, et une violation grave (...) du droit international". Israël a accusé de son côté le Jihad islamique d'être l'auteur de ce tir qui a fait au moins 200 morts selon les autorités locales.

Côté belge, attaquer une infrastructure civile n’est pas conforme au droit international selon Charles Michel

La destruction d’un hôpital par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, si cette information se confirme, ne serait pas conforme au droit international, a affirmé mardi soir le président du Conseil européen Charles Michel, au terme d’un sommet européen par visioconférence sur la situation au Proche-Orient.

”Nous avons reçu cette information pendant la réunion. Il semble qu’elle soit confirmée. Une attaque contre une infrastructure civile n’est pas conforme au droit international”, a souligné le Belge. Interrogée sur le même sujet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit ne pas être encore en mesure de commenter cette information à peine reçue.

Interrogé également sur le blocus de Gaza en eau, électricité et nourriture, M. Michel a confirmé que ce n’était pas conforme au droit international. Mme Von der Leyen s’en est pour sa part référée à la déclaration commune que les membres du Conseil européen ont adoptée dimanche. Celle-ci insiste sur le droit d’Israël de se défendre “conformément au droit humanitaire et international”, et souligne qu’il importe d’assurer la protection de tous les civils à tout moment, conformément au droit international humanitaire.

”L’Occident doit faire cesser immédiatement la tragédie”

Ahmed Aboul Gheit, le chef de la Ligue arabe basée au Caire, a appelé mardi “l’Occident à faire cesser immédiatement la tragédie” à Gaza après qu’une frappe israélienne y a tué au moins 200 personnes dans l’enceinte d’un hôpital, d’après les autorités locales.

Cette attaque est le fruit d’un “esprit diabolique”, a-t-il encore dénoncé dans un message posté sur X (anciennement Twitter). “Nos mécanismes arabes recensent les crimes de guerre, et leurs auteurs ne pourront pas échapper à la justice”, a-t-il prévenu.

Le président turc a également réagi et a appelé mardi à “l’arrêt de cette violence sans précédent à Gaza” après la frappe meurtrière israélienne sur un hôpital à Gaza.

”J’invite toute l’humanité à agir pour mettre fin à cette brutalité sans précédent à Gaza”, a déclaré M. Erdogan sur le réseau social X, anciennement Twitter.

La Russie et les Emirats veulent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU

La Russie et les Emirats arabes unis ont appelé mardi à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies mercredi après une frappe sur un hôpital à Gaza, qui a fait au moins 200 morts, selon les autorités locales.

"La Russie et les Emirats arabes unis ont demandé la tenue d'une réunion publique urgente du Conseil de sécurité des Nations unies dans la matinée du 18 octobre en raison de la frappe sur un hôpital de Gaza", a déclaré sur Telegram l'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitri Polianskiï.