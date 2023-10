Vacances en Egypte ou Jordanie: que font les touristes belges?

Troisième destination de ces vacances pour les départs en avion chez le tour-opérateur Tui Belgium , elle est en tête des ventes dans les agences de voyages Neckermann. L’Égypte est aussi la préférée des vacanciers wallons chez Sunweb, au même titre que les îles Canaries de Gran Canaria et Lanzarote. Que vont faire les vacanciers alors que le conflit israélo-palestinien fait rage ? Et s’ils préfèrent ne pas partir ?

Questions des clients

En la matière, l’avis de voyage des Affaires étrangères belges constitue la référence des tour-opérateurs (T.-O.) et des professionnels du voyage qui suivent évidemment de près l’évolution de la situation. Selon celui-ci, “les voyages vers les régions suivantes sont déconseillés (pas d’assistance consulaire possible): tous les voyages vers le nord du Sinaï (de la mer Méditerranée à la ligne Suez/Taba) ; le désert de Libye et la zone frontière avec la Libye et le Soudan”. “Ce ne sont pas des régions de vacances, explique Florence Bruyère, la porte-parole de Tui Belgium. Nos clients partent essentiellement pour des séjours tout compris à Hurghada, Charm el-Cheikh et, dans une moindre mesure, Marsa Alam, des stations balnéaires au bord de la mer Rouge où les séjours ne sont pas déconseillés.” Et d’ajouter : “Nous avons eu des questions de clients et nous enregistrons quelques modifications de destination selon les conditions d’annulation normales mais d’un autre côté, les réservations continuent à rentrer”. Très peu de demandes de renseignements ou d’annulations sont à signaler chez Sunweb.

À lire aussi

Pour la Jordanie, également voisine d’Israël, l’avis de voyage des Affaires étrangères belges indique que “les postes frontières entre la Jordanie et la Cisjordanie et entre la Jordanie et Israël sont ou pourraient être fermés à tout moment, sans avertissement”. Il évoque aussi “un risque accru de manifestations et rassemblements, qui sont à éviter dans tous les cas” etc., en déconseillant “strictement” les voyages “dans les environs de la région frontalière avec la Syrie et l’Irak, à l’exception du site touristique de Umm Qais dans le nord”.

La Jordanie est une destination nettement moins populaire que l’Égypte. Ainsi, elle ne fait pas partie du top 10 de Tui Belgium qui y propose des circuits de découverte dans des zones touristiques.

Chez Connections, on note un ralentissement des réservations pour la région mais pas d’annulation.

Si la situation devait s’aggraver et l’avis de voyage virer au rouge, les clients qui ont réservé auprès d’un T.-O. pourront le contacter et opter pour l’annulation, le report ou un changement de destination sans frais.