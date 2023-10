Attaques sur un hôpital à Gaza : de nombreux pays arabes accusent Israël

"Un massacre": des centaines de morts dans l'explosion d'un hôpital de Gaza, Israël et Palestiniens se rejettent la responsabilité, le monde en émoi

Une explosion dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité a fait des centaines de morts dans un hôpital de Gaza et provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman, à quelques heures de l'arrivée du président américain Joe Biden dans la région.