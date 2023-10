La confusion règne en maître après l'explosion meurtrière qui a touché un hôpital de Gaza

Un massacre, survenu mardi soir, dix jours après celui perpétré par le Hamas contre la population d’Israël, et pour lequel les deux parties en conflit continuaient de rejeter la responsabilité, en dénonçant un nouveau “crime de guerre”, dans un tombereau de condamnations internationales.

Israël a expliqué mercredi matin que son armée n’avait rien tiré “depuis la terre, la mer ou les airs” sur l’hôpital Al Ahli. Pour plaider sa cause, Tsahal a souligné qu’il n’y avait ni dégâts structurels aux bâtiments ni cratère, qui constitueraient la signature d’un bombardement aérien. L’explosion à l’hôpital serait due à la chute accidentelle d’une roquette défectueuse tirée par le Djihad islamique, qui s’est ainsi transformée en bombe incendiaire. “La plupart de ces dégâts auraient été causés par l’agent propulseur, pas seulement par l’ogive”, a déclaré le contre-amiral israélien Daniel Hagari, lors d’un point presse matinal organisé peu avant l’arrivée de Joe Biden en Israël. Le président américain a fait écho à cette version, sur base des renseignements du Pentagone.

D’après Tsahal, quelque 450 roquettes palestiniennes, dont l’allumage aurait échoué, seraient retombées dans la bande de Gaza ces onze derniers jours.

Un cimetière comme pas de tir

Sur son compte X (ex-Twitter), l’armée israélienne a aussi posté un extrait d’une conversation téléphonique qu’elle dit avoir interceptée. Deux agents du Hamas y discutent de la chute d’un missile tiré par le Djihad islamique depuis un cimetière situé derrière un autre hôpital. “Dieu, il ne pouvait trouver un autre endroit pour exploser”, dit l’un des deux interlocuteurs.

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a dénoncé “un horrible massacre qui ne peut être toléré ou qu’on ne peut se permettre de laisser passer sans établir les responsabilités”.

Le Hamas et le Djihad islamique ont accusé Israël de mentir afin de cacher son crime. Le représentant permanent de la Palestine à l’Onu, Riyad Mansour, a lui aussi qualifié la version israélienne de “mensonge”, faisant le lien entre cet incendie et l’ordre d’évacuation des civils du nord de Gaza donné par Israël, qui concernait aussi les hôpitaux. L’évêché anglican, qui administre l’hôpital Al Ahli et dont l’église voisine a été endommagée, a confirmé qu’il avait reçu au moins trois ordres militaires dans les jours précédents. Sans pour autant rejeter la responsabilité des événements sur l’un ou l’autre camp.

Le mouvement islamiste qui administre la bande de Gaza depuis seize ans, a précisé via le ministère de la Santé que l’explosion avait fait au moins 471 morts. Un responsable de la défense civile de Gaza a quant à lui déclaré un bilan de 300 morts. Des chiffres contestés par Israël.

Environ 350 blessés ont été transférés mardi soir vers l’hôpital Al Chifa, l’un des deux principaux du nord de la bande de Gaza, déjà surchargé depuis le début de la confrontation entre le Hamas et Israël.

La confusion règne

Pourtant, la confusion régnait en maître mercredi. Pourquoi, par exemple, Hananya Naftali, un influenceur israélien connu pour être proche de Netanyahou et qui relaie des informations sur les réseaux sociaux à propos du conflit, a-t-il publié un tweet -effacé par la suite mais dont certains ont gardé copie- où il affirme la responsabilité d’Israël dans cette explosion ?

Le même s’est fendu mercredi d’un message d’excuses, relayant une vidéo qui tend à démontrer que c’est bien une roquette tirée depuis le territoire de Gaza qui s’est abattue accidentellement sur l’hôpital Al Ahli.

Quoiqu’il est soit, c’est trop tard, le mal est fait, semblait se résigner le diplomate français Gérard Araud dans un tweet sur X. L’ancien ambassadeur de France aux États-Unis (2014-2019) y affirmait que la vérité sur la responsabilité de cette attaque importait désormais peu, puisque l’opinion publique avait déjà désigné Israël en tant que coupable.

Dans la région, alors qu’une première conséquence politique fut l’annulation de la rencontre entre les présidents Biden, Abbas, Al Sissi et le roi Abdallah en Jordanie, les réactions ont abondé dans ce sens. Tous les États arabes ont condamné cet acte et désigné Israël comme responsable. Tous sans exception, y compris l’Égypte et la Jordanie, qui ont signé un accord de paix depuis des décennies avec Israël, et y compris les Émirats arabes unis, Bahrein, et le Maroc qui ont normalisé leurs relations avec l’Était hébreu en 2020 à travers les Accords d’Abraham.