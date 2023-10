"Nous voyons en ce moment une volonté (de la part d'Israël) de se défaire de toute responsabilité. Si cette tentative constitue une intention sérieuse (...) de prouver son innocence (...) alors il faut présenter les faits", a-t-elle déclaré à la radio Spoutnik.

À lire aussi

Elle a appelé les Etats-Unis et Israël à fournir des images satellites permettant d'enquêter sur l'origine de la frappe, en accusant les chancelleries occidentales de donner l'impression dans leurs réactions que "la frappe s'est faite toute seule".

L'explosion, dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité, a fait des centaines de morts et provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman.

Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza a accusé Israël d'être à l'origine de cette frappe mardi soir, que l'armée israélienne a elle imputée à un tir de roquette raté du Jihad islamique, autre groupe armé palestinien, onze jours après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.

L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir "des preuves" de la responsabilité du Jihad islamique.

"Cette analyse professionnelle est basée sur des renseignements, des systèmes opérationnels et des images aériennes, qui ont tous été recoupés", a affirmé le porte-parole militaire Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse.