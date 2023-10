Comment Vladimir Poutine rêve de jouer le diplomate en Israël tout en étant proche du Hamas

En début de semaine dernière, le ministre Lavrov a reçu le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, à Moscou. Lors de ce rendez-vous, il n’a pas souhaité démentir l’information selon laquelle le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pourrait se rendre dans la capitale russe dans les jours qui viennent.

Israël ne critique pas

D’après plusieurs experts cités ces derniers jours dans la presse russe, Israël n’apprécie pas du tout ces nombreux contacts entre Palestiniens et Russes, parfois à Gaza, parfois à Moscou. Mais les représentants israéliens se gardent bien de formuler leurs critiques en public, pour protéger les relations économiques entre les deux pays.

Moscou rêverait pourtant de jouer le rôle de l’Égypte dans ce conflit mais semble, d’après les expériences passées, ne pas avoir une réelle influence sur la direction du Hamas. Les diplomates russes estiment depuis le 7 octobre qu’il y a un coup à jouer. Moscou serait déjà impliquée dans les pourparlers sur le sort des otages israéliens. Les Russes misent également sur le fait que les Palestiniens pourraient les considérer comme un contrepoids aux États-Unis capable de modifier l’ordre du jour des négociations.

Les liens entre la Palestine et la Russie ne datent pas d’aujourd’hui. Jusque dans les années 1990, l’URSS s’est pleinement engagée dans un soutien aux militants palestiniens en exil. Moscou, qui s’est toujours refusé à qualifier officiellement le Hamas de groupe terroriste, s’est tout de même livré à quelques critiques du mouvement dans les années 1990 pour améliorer ses relations avec Israël. Les relations entre la Russie et le Hamas se sont réchauffées en 2006 après la victoire du groupe armé aux élections parlementaires de l’autorité palestinienne. Le Kremlin avait mesuré sa position en déclarant “cela ne signifie pas que nous approuvons et soutenons tout ce que fait le Hamas”. Mais la relation s’est bel et bien améliorée. Il existe un centre culturel russe qui accueille régulièrement des diplomates russes à Gaza, des systèmes antichars russes ont été abondamment fournis aux Hamas via l’Iran et la Syrie ces dernières années.

Gaza et Leningrad

Depuis le 7 octobre, le conflit israélo-palestinien fait l’objet d’une couverture déséquilibrée dans les médias russes. Comme toujours, Vladimir Poutine a donné le “la” en comparant le blocus de Gaza au siège de Leningrad par les nazis durant la seconde guerre mondiale. Sur les chaînes d’État, les présentateurs rappellent régulièrement leur opposition au terrorisme tout en multipliant les reportages sur les rassemblements en soutien aux Palestiniens qui se multiplient en Europe. Au contraire, les manifestations en soutien à Israël ne sont quasiment pas montrées. Le bombardement de Gaza est largement couvert quand celui d’Israël est invisibilisé.

Alors que le Kremlin travaille son influence diplomatique, le seul débat public qui a lieu en Russie depuis l’attaque du Hamas porte sur les nombreuses célébrités russes qui se sont installées en Israël pour échapper aux conséquences de la guerre en Ukraine. De nombreux médias se sont félicités de voir ces “traîtres” rattrapés par la guerre. Un débat a même été lancé : “Sur quelle base les poursuivre judiciairement s’ils revenaient en Russie ?”