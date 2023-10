Conflit israélo-palestinien : l'aide humanitaire devrait entrer dans Gaza au plus tôt samedi, estime l'ONU

"Une première livraison devrait démarrer demain ou dans ces eaux-là", a poursuivi M. Griffiths.

Interrogé lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève, le porte-parole, Jens Laerke, a expliqué qu'il n'était pas en mesure d'être plus précis sur l'ouverture du passage de Rafah, à la frontière entre l'Égypte et Gaza, et le seul point d'entrée dans le territoire palestinien qui ne soit pas contrôlé par Israël.

Il a exprimé "l'espoir que les livraisons pourront commencer le plus tôt possible, d'une manière sûre, sécurisée, durable et, espérons-le, de manière à pouvoir être étendues."

Martin Griffiths et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se trouvent en Égypte pour négocier les détails de l'entrée notamment avec les autorités égyptiennes.

Israël a indiqué accepter l'entrée d'une aide strictement humanitaire dans la bande de Gaza, mais n'a pas pour l'heure répondu à la demande urgente de l'ONU et des ONG de laisser entrer aussi du carburant pour les générateurs d'hôpitaux ou les stations de désalinisation et les boulangeries.

Les convois d'aide humanitaire qui attendent depuis des jours à la frontière égyptienne pour se rendre dans la bande de Gaza, où vivent 2,4 millions de Palestiniens, sont bloqués à Rafah.