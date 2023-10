Explosion à l’hôpital Al-Ahli à Gaza : de quelles informations crédibles disposons-nous sur les responsables ?

Depuis lors, médias et réseaux sociaux diffusent diverses analyses de vidéos et d’images, et les théories divergent. Le nombre des victimes avancé côté palestinien est lui-même remis en question, une note du renseignement américain divulguée ce vendredi estimant que ce bilan se situerait plutôt “probablement dans le bas d’une fourchette comprise entre 100 et 300” morts.

Comment établir la vérité concernant les circonstances de cet événement tragique ? À quelles sources se fier ? Analyse de la situation avec Thibault Fouillet, directeur scientifique de l’Institut d’Études de Stratégie et de Défense à l’Université de Lyon (IESD).

Pourquoi est-il si difficile d’identifier les responsables du tir, ou de l’explosion, qui a touché l’hôpital Al-Ahli Arabi à Gaza mardi dernier ?

Ce que nous savons, c’est qu’un tir, ou plus précisément, une explosion, a été suffisamment puissant pour entraîner des effondrements partiels de l’hôpital. Toutes les hypothèses sont envisageables ! Il pourrait s’agir d’une bombe à effet thermobarique, comme une bombe larguée depuis un avion, ou peut-être d’une roquette de gros calibre, voire d’une explosion sur le sol, comme certains experts le suggèrent. En réalité, il est extrêmement difficile de déterminer avec précision les détails tels que le bruit, la trajectoire, l’effet de souffle, la profondeur des cratères, etc., sans avoir été sur les lieux immédiatement après l’événement. Étant donné le manque de précision concernant l’armement utilisé, il est également difficile d’identifier les responsables de cette explosion ou de ces bombes.

La superficie touchée semble relativement restreinte, ce qui rend difficile à concevoir que 471 personnes, selon les chiffres du Hamas, se trouvaient là et ont malheureusement perdu la vie. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Comme dans le cas de l’Ukraine, nous sommes en pleine bataille de chiffres. Il est extrêmement difficile de déterminer si les estimations sont exagérées ou non. Les arguments défendus, notamment par le Hamas, consistent à dire qu’il y avait une concentration exceptionnelle de civils dans cette zone en raison de besoins de soins et d’autres problématiques humanitaires. La question et la problématique auxquels nous sommes confrontés c’est qu’en l’absence d’informations véritablement indépendantes sur place, il est très difficile de confirmer si le nombre de décès annoncé et cette concentration de population sont exacts ou non. La seule certitude que nous avons est que si l’on déclare 471 morts sur cette superficie, cela signifie que la population était extrêmement concentrée à cet endroit. Mais faute d’une connaissance précise des événements, tous les calculs restent possibles. Nous sommes davantage confrontés à une lutte de chiffres et à des récupérations politiques qu’à une analyse impartiale et factuelle de ce qui s’est réellement passé.

D’après divers médias, le cratère dans le parking de l’hôpital semble être trop petit pour être le résultat d’une bombe aérienne similaire à celles larguées par les avions israéliens sur Gaza au cours de la semaine précédente. Qu’en est-il réellement ?

À l’inverse, les premières communications sur ce sujet affirmaient que la présence d’un cratère au sol était nécessairement le résultat d’une bombe aérienne, et non d’une roquette. Ensuite, ces affirmations ont été contestées par d’autres experts. Moi qui suis de près la guerre en Ukraine, je peux témoigner que de nombreuses images ont été modifiées, accompagnées de sons ajoutés, de variations d’éclairage, etc. Il est donc très difficile d’avoir la certitude de l’authenticité de ces images. De plus, en général, ces images ne fournissent pas nécessairement une compréhension approfondie de la situation. Par exemple, si l’origine de l’explosion était une bombe larguée depuis un avion, en fonction de l’endroit où elle a touché le bâtiment, la charge explosive aurait pu être partiellement utilisée avant l’impact, ce qui aurait réduit la taille du cratère.

À l’inverse, l’utilisation de roquettes ne garantit pas nécessairement l’absence de cratère, donc une fois de plus, la situation est extrêmement complexe. Si l’on peut prouver l’existence d’un petit cratère ou une quasi-absence de cratère, il est très improbable que cela soit le résultat d’une bombe aérienne. Mais, il est très difficile d’obtenir une compréhension précise de la situation. On m’a envoyé de nombreuses vidéos différentes, et il est possible de prouver presque n’importe quoi en ce qui concerne la profondeur du cratère ou les sons. Nous avons également reçu de nombreuses vidéos prétendant capturer le son du sifflement d’une bombe larguée depuis un avion, par exemple. Il est déjà extrêmement difficile de distinguer ces sons et, surtout, d’être certain que le son n’a pas été ajouté ou amplifié.

Comment pourrions-nous obtenir des informations précises concernant cet événement tragique ?

Il aurait fallu avoir une couverture journalistique indépendante, afin que l’origine des images et leur contenu ne dépendent pas uniquement des différentes parties impliquées. C’est ça la problématique. Les vidéos proviennent soit de comptes affiliés au Hamas, soit directement des institutions du Hamas, de comptes pro-Hamas, ou alors de comptes pro israéliens ou des institutions israéliennes. Donc même si on peut supposer une certaine volonté d’objectivité, la récupération politique qu’il y a derrière rend leur crédibilité très difficile. Donc il aurait fallu une couverture médiatique indépendante mais on comprend qu’elle soit si compliquée dans une zone sous blocus et en plus avec l’imminence d’une offensive terrestre ou alors des investigations scientifique sur le terrain. C’est ce qui s’est passé dans le cas des massacres de Boutcha, en Ukraine, où des organismes internationaux de gendarmerie et d’enquêteurs, y compris des Français, ont été déployés. C’est le seul moyen de collecter des preuves et d’établir un bilan neutre et objectif.

Est-il trop tard aujourd’hui pour effectuer une analyse scientifique sur le terrain de la situation ?

Oui, les scènes de crime ont probablement été contaminées, il se passe d’autres choses et il peut y avoir des influences diverses en fonction de qui contrôle la zone. Les enquêteurs et les journalistes peuvent être orientés, ce qui rend très difficile de déterminer la vérité. Il est possible qu’un jour nous connaîtrons les coupables, ou peut-être pas. Il faut faire preuve d’une extrême prudence et reconnaître que nous n’avons pas les réponses. Il y a davantage de présomptions suggérant la présence de nombreuses fake news sur le sujet, que de certitudes. Lorsque l’on examine les comptes X ou de Telegram, il est évident qu’en fonction de votre point de vue, il est possible de faire valoir n’importe quel argument. Même des experts, de mauvaise foi, peuvent prouver qu’un camp a raison, sans difficulté.

Donc, selon vous, l’utilisation de ces images est risquée car elles sont fréquemment modifiées, ce qui signifie qu’il n’y a aucune certitude à ce jour quant à l’identification des responsables ?

Non. Et il y en a d’autant moins qu’il existe une multitude de comptes, d’acteurs et d’experts, chacun affirmant avoir des certitudes opposées. Vous avez autant d’experts, ou prétendus experts, d’un côté ou de l’autre, qui affirment avec certitude que c’est soit une bombe aérienne, soit une explosion au sol, soit une roquette du Hamas. Sans être sur place et sans une certification indiscutable des sources, ou sans avoir pu évaluer les dégâts, l’ampleur de l’explosion, l’incendie, et l’effondrement de manière précise, il est en effet quasiment impossible d’obtenir une description objective des faits.