”Ils étaient tellement défoncés qu’ils ont continué à danser quand le meurtre a commencé” : des participants du festival israélien étaient drogués

Des témoignages de survivants du massacre apparaissent de plus en plus dans les médias internationaux et sur Internet. Raziel Tamir, présent sur les lieux, explique au journal allemand Der Spiegel que beaucoup de festivaliers avaient consommé de la drogue et ne se sont pas rendu compte de ce qu’il se passait autour d’eux. “Ils ont continué à danser, alors que les terroristes s’approchaient calmement d’eux et les exécutaient”, explique-t-il. Pour le Hamas, il s’agissait du “massacre le plus facile de tous les temps”, ajoute Raziel Tamir.

À lire aussi

Mais une autre témoin, Hila Fakliro, qui travaillait en tant que barmaid lors du festival, donne une autre impression de l’effet de ces drogues sur le comportement des victimes. Pour elle, ces drogues psychédéliques n’ont fait qu’ajouter du chaos dans cette scène déjà terrifiante. “Il y avait des fous armés et des gens qui tombaient par terre un par un. On aurait dit un stand de tir”, déclare-t-elle.

Le festival est en effet connu pour être un lieu de consommation de drogue telles que le LSD et la MDMA.

Einat Haimovich, une psychologue de 50 ans, a créé un centre d’aide aux victimes à Tel Aviv où les survivants de ce drame peuvent se confier. Les festivaliers y racontent leur terrible expérience. “C’était la minute la plus incroyable de ma vie. Tous mes amis étaient là. Le ciel était magnifique. Les oiseaux étaient magnifiques. La musique… tout était incroyable. J’avais l’impression que le monde entier avait trouvé son salut. Et puis c’est arrivé. C’est ce qui rend la chose horrible. Parce que c’était le moment le plus beau”, témoigne l’un des survivants. “Beaucoup m’ont dit que c’était la meilleure fête à laquelle ils avaient jamais participé, explique la psychologue. Au lever du soleil, la beauté, l’amitié et l’amour. En une minute, l’obscurité est entrée dans notre vie.”