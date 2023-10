Israël-Palestine: l’espoir saccagé de la paix (récit)

L’image de la poignée de main entre Arafat et Rabin a fait le tour du monde. Elle portait l’espoir, fragile, mais tangible, d’un processus qui devait bâtir une paix durable entre les deux peuples qui se disputent la même terre. En 1994, Yitzhak Rabin, Shimon Pérès et Yasser Arafat se rendaient ensemble à Oslo pour y recevoir conjointement le prix Nobel de la paix. Le constat d’échec que l’on dresse trente ans plus tard n’en est que plus cruel. Le processus de paix est dans un coma dépassé depuis plus de vingt ans. Il est difficile de voir en quoi le sort des Palestiniens se serait réellement amélioré. Et la sauvagerie des attaques menées le 7 octobre dernier par le Hamas, qui ont fait quelque 1 400 victimes, essentiellement civiles, démontre avec une aveuglante cruauté que la population d’Israël ne vit toujours pas en sécurité.

Découvrez la première partie du récit ci-dessous Israël et Palestine, les prémisses d'une paix impossible (récit)

Les questions qui fâchent reportées à plus tard

Comment expliquer que les choses aient à ce point mal tourné ? Il y avait, à l’automne 1993, “un enthousiasme assez fort des signataires. Mais à ce moment-là, les négociateurs de l’OLP sont très minoritaires et l’ensemble du mouvement national n’a pas été tenu au courant de la négociation, qui est secrète, et ne l’apprend qu’un ou deux mois avant la signature, lorsque l’accord, est conclu. Chez les Israéliens, c’est similaire. Le bénéfice du doute pouvait expliquer cet enthousiasme. Sauf que les observateurs les plus fins ont vu tout de suite les failles de ces accords dans lesquels rien n’est véritablement négocié”, rembobine François Ceccaldi, chercheur associé à la Chaire histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France.

Ce qui a été signé à Washington est une déclaration de principes qui lance le processus d’Oslo : L’OLP, reconnaît le droit de l’État Israël à vivre en paix en sécurité ; Israël, de son côté, reconnaît OLP comme représentant légitime du peuple palestinien, mais pas un futur État palestinien. Est tracé un cadre pour les modalités de transferts progressifs de compétences à une Autorité palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, durant une période de cinq ans, à l’issue de laquelle le statut définitif des territoires doit avoir été négocié. Durant ce laps de temps, les deux parties doivent travailler à résoudre les contentieux les plus sévères – outre le statut définitif des territoires, il y a la question du retour des réfugiés palestiniens, le statut de Jérusalem, les implantations israéliennes dans les territoires occupés, la question des frontières.

Suite à l’application de l’accord “d’Oslo I”, Jéricho devient, en mai 1994, est la première ville de Cisjordanie sur laquelle flotte le drapeau palestinien, après que l’armée israélienne s’en soit retirée. En septembre 1995, les accords d’Oslo II (ou de Taba) découpent la Cisjordanie en trois zones. La zone A, qui comprend les grandes villes de Jéricho, Jenine, Naplouse, Ramallah, Bethléem, Tulkarem, passent sous contrôle de l’Autorité palestinienne, présidée par Yasser Arafat ; la zone B reste sous contrôle partagé ; la zone C, qui couvre 60 % du territoire, reste occupée par Israël.

Il n’en reste pas moins que l’espoir né de la poignée de mains de Washington se heurte rapidement à la réalité du terrain et de la politique. “Il y a les retards multiples dans le calendrier de la mise en place de l’autonomie. L’esprit des accords était que l’armée israélienne évacue le territoire, mais Israël ne parle que de redéploiement”, replace François Ceccaldi. De nouvelles implantations israéliennes voient le jour en Cisjordanie, malgré le gel de la colonisation décrété par le gouvernement Rabin. Le nombre de colons passe de 112 000 en 1992 à 150 000 en 1995.

À lire aussi

Les opposants d’Oslo usent de la violence

Les opposants du processus de paix des deux camps vont, eux, user de la violence pour tenter de le saborder. Côté palestinien, le Jihad islamique et Hamas, qui poursuivent chacun l’objectif de créer un État islamiste sur l’ensemble de la Palestine historique, opèrent des attaques et des attentats dès le premier mois qui suit la poignée de main de Washington. L’Autorité palestinienne, qui a conclu avec Israël un accord de coopération sécuritaire “va systématiquement [en] être tenue responsable alors qu’elle les condamne systématiquement”, pointe M. Ceccaldi. La folie meurtrière n’épargne pas la partie israélienne : le 25 février 1994, Baruch Goldstein pénètre dans la mosquée du Caveau des Patriarches à Hébron, et abat 29 Palestiniens avec son fusil-mitrailleur. L’extrême droite israélienne a une autre cible dans le viseur : Yitzhak Rabin, qualifié de traître. Le 4 novembre 1995, le Premier ministre prononce un discours lors d’un vaste rassemblement pour la paix, place des rois d’Israël, à Tel-Aviv. Alors qu’il rejoint sa voiture, il est abattu par un jeune extrémiste juif religieux, Ygal Amir. Le camp israélien de la paix a perdu son guide. L’histoire aurait-elle été différente si Rabin avait vécu ? Personne ne peut l’affirmer avec certitude.

Shimon Pérès qui succède à Rabin au poste de Premier ministre, est devancé aux élections générales de mai 1996, devancé par le jeune leader du parti de droite Likoud, Benjamin Netanyahou, qui recueille 50,5 % des suffrages pour 49,5 % à Pérès. “Bibi”, ainsi qu’il est surnommé, est un opposant des accords d’Oslo. Dès son arrivée, au pouvoir, il relance la colonisation de la Cisjordanie, avec pour stratégie de rendre impossible l’établissement d’un Etat palestinien sur un territoire fixé par les frontières antérieures à la guerre de 1967. En 1998, Netanyahou est certes signataire, avec Arafat, des accords de Wye Plantation, qui prévoient l’évacuation israélienne de 13 % supplémentaires des territoires de Cisjordanie – mesure qui ne sera jamais entièrement appliquée.

<p>Des milliers d'Israéliens commémorent l'anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995, le 4 novembre 2017 à Tel-Aviv</p> ©AFP

Le retour des travaillistes au pouvoir en Israël, avec l’ancien général Ehud Barak à leur tête n’aura d’autre effet que symbolique sur la relance du processus de paix. Organisé par le président américain Bill Clinton en juillet 2000, le sommet de Camp David II, vise à trouver une solution durable au conflit, deux ans après l’échéance fixée par la déclaration d’Oslo, en vidant des questions aussi sensibles que le statut de Jérusalem-est, le retour des réfugiés et les retraits israéliens. Elle se conclut par un échec, à vrai dire peu surprenant.

”La paix et la sécurité. Mais surtout la sécurité”

De tendue, la situation va devenir explosive, avec le déclenchement, en septembre 2000, de la seconde Intifada, treize ans après le premier soulèvement palestinien. L’étincelle qui allume la mèche est la visite qu’effectue le chef du Likoud, Ariel Sharon, sur le site du Mont du Temple, haut lieu de l’islam, pour marquer sa désapprobation des discussions ouvertes sur le statut de Jérusalem. Le niveau de violence de cette nouvelle intifada surpasse celui de la première – les Palestiniens usent désormais d’armes à feu ; le Hamas, le Jihad islamique et les brigades al-Aqsa multiplient les attentats terroristes en Israël, que condamne l’AP.

Ariel Sharon, en 2003. ©AFP or licensors

Malgré le contexte, Barak et Arafat reprennent les négociations de paix à Taba, en Égypte, sans plus de succès. Aux élections de 2001, Barak est battu par le “faucon” Ariel Sharon, ancien héros des guerres israélo-arabes. Lequel n’entend plus rien céder aux Palestiniens. À ses électeurs, il a promis “la paix et la sécurité. Mais surtout la sécurité”. En mars 2002, Israël lance l’opération Rempart, pénètre avec des chars dans plusieurs villes palestiniennes de Cisjordanie, bombarde la Mouqata’a, le palais présidentiel de Yasser Arafat, tenu pour responsable d’événement qui échappent à son contrôle. Le gouvernement a cessé de considérer le vieux raïs, que Sharon avait comparé à Ben Laden, comme interlocuteur. Il ne quitte l’isolement dans lequel il est confiné à Ramallah que pour se rendre en France, en avion médicalisé. Il décède le 11 novembre 2004 à l’hôpital de Clamart – sans qu’elle ait pu être étayée par des éléments probants, la thèse de l’empoisonnement volontaire continue de flotter.

Évacuation et annexion

Mahmoud Abbas succède à Arafat à la tête d’une institution qui porte de moins en moins bien le nom d’Autorité palestinienne. Au prétexte d’empêcher, les attentats suicides, qui ont fait 800 victimes israéliennes de 2000 à 2003, le gouvernement Sharon lancé la construction d’une “barrière de séparation”, de 50 mètres de large, comprenant un mur de 8 mètres de haut. Le dispositif sécuritaire permet de réduire le nombre d’attentats, sans pour autant être infaillible. Ce n’est pas sa seule raison d’être : “Le mur serpente, au mépris du droit international, dans les territoires et a permis de facto l’annexion de 9 % de la Cisjordanie, parce qu’il passe à l’est de la ligne verte (la frontière d’avant 1967)”, fait observer François Ceccaldi. Long de plus de 700 kilomètres, le tracé de la barrière englobe les colonies et anticipe leur possible extension.

La vie quotidienne prés du mur que le gouvernement israelien a contruit pour separer Israel et Palestine. Photo Di Gaetano. ©AGF / Bridgeman Images

Si le gouvernement Sharon renforce l’emprise de l’État hébreu sur la Cisjordanie, il décide unilatéralement, en juin 2004, de lancer un plan d’évacuation des 21 colonies israéliennes de la bande de Gaza, à achever à la mi-août 2005. Le Premier ministre israélien justifie le mouvement par la volonté de se conformer à la feuille de route pour la paix du Quartet Onu, Union européenne, États-Unis et Russie adoptée en 2003 qui prévoit, entre autres conditions, la fin de l’occupation de territoire. La démographie s’impose aussi à “Arik” Sharon : le coût de la protection de 8000 colons entourés de 2,5 millions de Palestiniens est trop élevé. L’évacuation des colonies ne signifie cependant pas qu’Israël confère la pleine souveraineté de la bande de Gaza à l’Autorité palestinienne : il conserve celui des eaux territoriales, de l’espace aérien et, des frontières.

Montée en puissance du Hamas

Les élections législatives palestiniennes de 2006 sont remportées par le Hamas. Le mouvement créé pendant la première intifada, en 1987, devient majoritaire au sein du Conseil législatif palestinien, au détriment du Fatah de Mahmoud Abbas, qui dominait l’espace politique palestinien depuis 1967. Le président de l’Autorité palestinienne décrédibilisée, méprisée par Israël, affaiblie et corrompue confie au membre du Hamas Ismaël Haniyeh le soin de former un gouvernement. C’est un bouleversement politique majeur. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert, qui a succédé à Ariel Sharon, plongé dans le coma suite à une attaque cérébrale, affirme que son gouvernement ne négociera pas avec une AP “dominée totalement ou partiellement par une organisation terroriste armée appelant à la destruction de l’État d’Israël”.

Loin de créer une union sacrée, la montée en puissance du Hamas va provoquer un conflit interne, politique et armé, avec le Fatah, pour le leadership de la représentation des Palestiniens. L’AP garde la main sur la Cisjordanie, mais perd le contrôle de Gaza d’où elle est expulsée, en juin 2017 par le Hamas. Le mouvement islamiste y fait désormais la loi. Depuis 2001, le Hamas a tiré des milliers de roquettes Qassam contre Israël depuis la bande côtière. Fin décembre 2008, Israël réplique en lançant l’opération Plomb Durci, entamée par des bombardements, suivis d’une opération terrestre. Au terme de cette guerre, le bilan fait état de 13 morts israéliens et de 1300 morts palestiniens. Le scénario se répète en 2012 et plus durement encore en 2014. Aux attaques à la roquette du Hamas et du Jihad islamique répond une campagne de bombardements israéliens. Le dernier affrontement fait plus de 2000 victimes côté palestinien, dont un nombre de civils variable selon les sources.

Le conflit israélo-palestinien s’est installé dans une routine morbide. Benjamin Netanyahou est revenu au pouvoir en 2009. Les différents exécutifs qu’il dirige poursuivent une politique effrénée de colonisation de la Cisjordanie, condamnée par une onzième résolution du Conseil de sécurité de l’Onu – plutôt que de s’y opposer, comme ils en ont l’habitude, les États-Unis se sont abstenus, ce qui en dit long sur les relations entre la Maison-Blanche et Netanyahou.

Le processus de paix n’est plus qu’un souvenir. La communauté internationale, dont les États-Unis et l’Union européenne répètent continue pourtant de plaider, comme on répète un mantra, pour la “solution à deux États” vivant côte à côte en paix et en sécurité. “Ce sont les lignes officielles de presque tous les pays et qui n’engagent que ceux qui les proclament. Il y a une forme d’hypocrisie car en réalité, il n’y a rien qui est fait pour que cette solution soit effectivement appliquée”, souligne François Ceccaldi. L’arrivée de Donald Trump, vainqueur des élections américaines de 2016, ne va contribuer en rien au règlement du conflit, bien au contraire. Washington annonce le transfert de l’ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant de facto la ville comme capitale d’Israël, alors que le statut de la ville sainte n’est toujours pas tranché.

Sur le terrain, la situation reste dramatique. Des heurts violents opposent des Israéliens juifs, d’une part, à des Arabes israéliens et à des Palestiniens à Israël et à Jaffa. Le Hamas tire près de 4500 roquettes sur l’État hébreu, qui réplique en bombardant Gaza. Le quotidien des Palestiniens de Cisjordanie est fait d''humiliations, de contrôles, de restriction de leur liberté de se déplacer, de punitions collectives, dont la destruction des maisons des familles des terroristes – plus de 5500 depuis 2006 selon l’ONG pacifiste israélienne B’Tselem. D’un peu plus de 100 000 en 1993, le nombre de colons est passé à 710 000 (incluant Jérusalem-est), selon les Nations unies, dont près de 500 000 en Cisjordanie, pour une population totale de 9,5 millions d’Israéliens. Les colons pèsent d’un poids considérable sur la politique israélienne et les plus nationalistes ont leur relais dans le sixième gouvernement Netanyahou, qui comprend plusieurs partis d’extrême droite.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lors d'une réunion de son gouvernement rassemblant parti de droite, d'extrême droite et ultrareligieux, le 10 septembre 2023

Comment faire la paix après le 7 octobre ?

Le pouvoir israélien ne manifeste plus la moindre intention de régler la question palestinienne autrement qu’en s’appropriant toujours plus de territoires. Qui, d’ailleurs, se préoccupe encore des Palestiniens ? Israël n’a-t-il pas signé, en septembre 2020, deux traités de paix respectivement avec les Émirats arabes unis et Bahreïn ? Des relations diplomatiques n’ont-elles pas été établies avec le Maroc ? Le rêve de la diplomatie israélienne est en train de s’accomplir : après l’Égypte, en 1979, puis la Jordanie en 1994, d’autres pays arabes sont prêts à négocier une paix séparée, sans trop se soucier du sort des Palestiniens.

À lire aussi

L’Arabie saoudite est dans la file. Netanyahou a promis aux Israéliens la sécurité : le contexte international, le mur, l’efficacité des services de renseignements et l’indiscutable supériorité militaire semblent en mesure de la garantir.

Les effroyables attaques commises par le Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre lui ont opposé un sanglant démenti. Le traumatisme causé par la cruauté de cette agression que personne n’avait vu venir a déclenché une violente riposte contre le Hamas, sous forme d’intenses bombardements de Gaza, sans faire grand cas du droit international et humanitaire. Le bilan des victimes et des blessés par le Hamas est sujet à caution, mais il a, à l’évidence, causé son lot de victimes civiles qui devrait gonfler en cas d’offensive terrestre de Tsahal. En Cisjordanie, les colons s’en prennent aux Palestiniens. Le risque d'un embrasement régional est redouté. Le cycle de la vengeance et de la haine est relancé. Qui sera en mesure de l’enrayer ? Quand ? Sous quel forme ? Aux différents médias qui l’ont interrogé ces derniers jours, l’écrivain et ancien ambassadeur d’Israël à Paris, Elie Barnavi, donne invariablement la même réponse : “La solution à deux États ne semble pas très bonne pour l’instant, mais il n’y a pas d’alternative”.