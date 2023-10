Voici le “secret” des avions des compagnies israéliennes pour se protéger de certains missiles

Le risque est pourtant là : d’après un expert interrogé par La Libre, il est ainsi “probable” qu’un avion civil puisse être abattu actuellement par une erreur de tir en survolant le pays. Les grandes compagnies européennes ne s’y risquent plus, même pour des vols de rapatriement demandé par leur gouvernement respectif. La semaine dernière, KLM et Swiss ont ainsi décliné les demandes allant dans ce sens des Pays-Bas et de la Suisse. Dans un courrier dont nous avons eu copie, l’association belge des pilotes de ligne a aussi explicitement demandé au premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) de ne pas faire appel à une compagnie civile belge, comme Brussels Airlines, pour aller chercher les ressortissants belges en Israël. “Nous ne pouvons qu’exhorter le gouvernement belge à procéder à une évaluation minutieuse de la situation avant d’autoriser de tels vols”, ont écrit les pilotes. “Nous avons tenu compte de vos recommandations”, a répondu le cabinet du Premier ministre. C’est finalement bien un avion militaire qui a rapatrié nos compatriotes le week-end dernier.

Le danger est connu et il est réel. Mais comment expliquer alors cette confiance étonnante des compagnies israéliennes dans de telles circonstances ? En fait, elles ont un secret. Depuis 2014, tous les avions de ligne appartenant aux trois grandes compagnies israéliennes, à savoir El Al, Arkia et Israir disposent d’un système antimissile. Il faut regarder de près un avion civil israélien pour le constater : monté sur le fuselage, on peut distinguer une sorte de petite nacelle. À l’intérieur, on y retrouve un condensé de technologies “made in Israël”, nommé C-Music. Le système, entièrement automatique et autonome, utilise des lasers pour protéger les aéronefs contre les missiles sol-air à tête chercheuse. L’idée est d’envoyer un faisceau laser sur l’autodirecteur du missile pour l’éloigner de l’avion. “Ce processus se déroule en quelques secondes et ne nécessite aucune intervention de l’équipage”, explique l’entreprise Elbit Systems qui commercialise le système, adaptable sur l’immense majorité des avions civils. Prix du bijou ? Aux alentours d’un million d’euros. Notons que si Israël est le seul pays au monde à imposer un tel système sur ses avions commerciaux, il est également installé sur des avions VIP, comme ceux utilisés par plusieurs chefs d’Etat. Quelques compagnies occidentales l’utiliseraient pour certains de leurs vols, mais le sujet est sensible et le secret bien gardé.

Le système antimissile est placé dans une nacelle, sous le fuselage de l'avion. ©elbit systems

La terrible précision des “Manpads”

Les avions israéliens ne sont pourtant pas totalement invulnérables dans le ciel. Le dispositif C-Music ne protège que contre un type de missiles, ceux envoyés depuis des systèmes portatifs de défense antiaérienne, plus connu sous leur acronyme anglais Manpads. Que ce soit les Stinger ou les Strela (SA-7), ces engins portés généralement sur l’épaule du tireur peuvent abattre un avion jusqu’à plusieurs milliers de mètres d’altitude, avec une précision assez bluffante. Un missile tiré via un Stinger est autonome et de type “chercheur”, via un détecteur infrarouge pour capter la chaleur projetée par un avion. Il changera donc sa trajectoire en fonction du mouvement de sa cible qu’il atteindra “dans 95 % des cas”. “Cette protection est un véritable atout pour les avions civils israéliens”, insiste Andrew Nicholson, le patron d' Osprey Flight Solutions, spécialiste dans la gestion du risque dans l’aérien. Mais le dispositif ne les protège pas des missiles conventionnels, à plus longue portée. À ma connaissance, il n’y a d’ailleurs aucune compagnie au monde qui dispose d’un système les protégeant de tout type de missiles”.

D’après les experts, les Manpads restent toutefois la plus grande menace pour les avions civils. Facilement transportable, relativement peu onéreux et simple à utiliser, ce type d’armement prolifère au sein des groupes terroristes et de groupuscules militaires non étatiques. En 2017, le département d’État américain signalait que les Manpads avaient causé environ 28 crashs d’avions civils et plus de 800 décès dans le monde depuis leur apparition en 1975. C’est notamment ce type d’armes qui avait touché un avion DHL au-dessus de l’Irak en 2003 ou qui avait abattu le jet privé des présidents du Rwanda et du Burundi au-dessus de Kigali en 1994.

Israël n’a pas été épargnée par ce type d’attaques. La seule utilisation répertoriée de l’utilisation de Manpads contre un avion civil en dehors d’une zone de conflit a eu ainsi eu pour objectif un avion de la compagnie israélienne Arkia. en novembre 2002. Juste après son décollage de l’aéroport de Mombasa au Kenya, un Boeing 757 a évité de justesse une attaque de missiles lancée par deux terroristes, via ce dispositif portable. Cet épisode a d’ailleurs précipité la décision d’Israël d’intégrer des défenses antimissiles dans ses avions commerciaux. En 2004, El Al fut ainsi la première à installer le système “Flight Guard”. Développée initialement pour l’armée de l’air israélienne, cette technologie repose sur un mécanisme radar complexe qui identifie les missiles en approche et éjecte des fusées éclairantes pour contrer et détourner les projectiles. Mais ce système exigeait des pilotes qu’ils lancent eux-mêmes les fusées éclairantes. Avec C-Music, les Israéliens sont passés à un stade supérieur : le système est complètement automatisé et permet aux équipages de se concentrer sur leur mission première, à savoir amener leurs passagers à bon port.