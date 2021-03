À peine sortis des bureaux de vote, les Israéliens s'attendent à y retourner... une cinquième fois en deux ans Moyen-Orient Nicolas Rouger, Correspondant à Jérusalem

© AFP

S’il fallait déclarer un vainqueur à cette élection, c’est peut-être Meir Kahane, le politicien israélo-américain de l'extrême-extrême-droite, assassiné en 1990 à New York. Partisan du "Grand Israël" et de l’expulsion des Palestiniens. Kahane, et ceux qui suivent ses préceptes racistes, avaient toujours été au ban de la scène politique israélienne.