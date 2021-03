À Tel Aviv, l’ambiance était festive. Malgré le temps lourd et orageux, c’est au son du reggaeton et de la muzika mitzrakhit (musique moyen-orientale en hébreu, souvent teintée de techno) que la plupart des résidents sont allés voter. On aurait dit qu’il y avait des fêtes dans chaque cour, chaque jardin, chaque toit. Les jours d’élections sont jours de congé en Israël, dans les entreprises comme dans les écoles. Cette année, malgré la pandémie, les rues étaient bondées, comme les cafés et restaurants