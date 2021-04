Avec Erdogan, l’Europe sort son joker économique Moyen-Orient Christophe Lamfalussy

© AFP L’un des arguments que Charles Michel et Ursula von der Leyen vont présenter ce mardi au président Erdogan est que la Turquie a besoin de l’Union européenne.

Chaque année, l’Union européenne exporte près de 11 millions de tonnes de ses déchets vers la Turquie. Ce pays est devenu le principal recycleur des déchets, en majorité ferreux, dont les Européens se débarrassent à l’extérieur de leurs frontières, bien avant l’Inde. C’est un des aspects méconnus des relations économiques entre la Turquie et l’UE, qui figurent ce mardi à Ankara au programme de la rencontre très symbolique entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, d’une part, et ses homologues européens Charles Michel (Conseil) et Ursula von der Leyen (Commission), d’autre part.