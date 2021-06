Un musée de Dubaï met à l’honneur les victimes de la Shoah, une initiative rare dans un pays arabe Moyen-OrientReportage Amélie Mouton, correspondante dans la Péninsule arabique

© AFP L'ambassadeur d'Israël aux Emirats arabes unis (à droite) visite l'exposition commémorant l'Holocauste au Musée de la rencontre des civilisations, à Dubaï.

Une exposition, organisée par un musée privé et la communauté juive de la ville, aborde la tragédie via des destins personnels. Une initiative rare dans le monde arabe, où le rapport à la mémoire de la Shoah est complexe et sensible. Elle doit se comprendre dans le contexte du rapprochement avec Israël.