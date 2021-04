Conflit en Syrie : 125 "membres" de l'EI arrêtés dans le camp d'Al-Hol

Les forces kurdes en Syrie ont annoncé vendredi avoir arrêté 125 membres présumés du groupe Etat islamique (EI) à l'issue de leur opération dans le camp de déplacés d'Al-Hol, récemment secoué par une série de meurtres et d'incidents sécuritaires. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) et la police kurde des Assayech ont lancé dimanche une opération sécuritaire à Al-Hol, véritable cité de tentes où vivent près de 62.000 personnes, en grande majorité des femmes et des enfants, dans le nord-est de la Syrie en guerre.