Beaucoup d’Israéliens sont surpris de cette violence. On les reconnaît d’ailleurs, ces jeunes hommes scandant des chansons de stade. On les associe souvent au club de football Beitar Jerusalem, et surtout son kop, La Familia, qui refuse de laisser jouer des musulmans pour son équipe. Mais depuis que les conflits s’enveniment dans les villes mixtes d’Israël, ces bandes ont trouvé un nouvel allié.

À Lod et à Ramle, leurs appels à la mobilisation sont rejoints par un autre type d’extrémiste juif : les colons de Cisjordanie. Ils viennent par bus entiers se frotter aux manifestants arabes. Quand on leur demande pourquoi ils sont là, leur réponse est simple. "Pour protéger les juifs, et pour donner une leçon aux Arabes", dit ainsi Moshe, rencontré avec ses potes au détour d’une rue sombre à Lod. "Ils sont combien là-bas, les Arabes ? Ils ont peur ?", demande-t-il. La liberté de l’information a ses limites - il continue son chemin.