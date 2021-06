Le bâtiment vétuste, installé rue Morsi Badr, dans le quartier d'al-Attarine, s'est effondré vendredi. Des agents de la protection civile ont réussi à "extraire quatre rescapés" des décombres, parmi lesquels une blessée, selon cette source qui a requis l'anonymat.

Les centres d'Alexandrie et du Caire, où de nombreuses constructions datent du XIXe et du début du XXe siècle, ont longtemps hébergé la bourgeoisie du pays et d'importantes institutions publiques.

Toutefois, dans la capitale comme dans la seconde plus grande ville du pays, nombre de ces immeubles sont aujourd'hui délabrés ou à l'abandon.

Haut de cinq étages, le bâtiment qui s'est effondré avait fait l'objet d'un ordre de rénovation en 2018, selon la page Facebook du gouvernorat d'Alexandrie. Les autorités avaient alors également ordonné la destruction du dernier étage.

Plusieurs bâtisses se sont effondrées ces dernières années en Egypte, faisant de nombreuses victimes, en raison de la vétusté des bâtiments et du non-respect de la législation en termes d'urbanisme.