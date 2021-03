Elections législatives en Israël : "La cassure à l’intérieur de la droite peut faire basculer les résultats" Moyen-OrientInterview Vincent Braun

Six millions et demi d’Israéliens sont appelés aux urnes ce mardi pour les quatrièmes élections législatives en deux ans. Cette situation inédite en plus de septante ans d’histoire du pays est le fruit d’un système électoral qui garantit une représentation proportionnelle aux voix obtenues mais favorise une "société israélienne fragmentée et tribale", dit Ofer Bronchtein, président du Forum international pour la paix et ex-collaborateur du Premier ministre Yitzhak Rabin.