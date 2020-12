Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé samedi l'établissement de relations diplomatiques avec le royaume du Bhoutan, situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya et dont la majorité de la population est bouddhiste.

"Le cercle de la reconnaissance d'Israël s'élargit encore. L'établissement de relations avec le royaume du Bhoutan constituera une nouvelle étape dans l'approfondissement des relations d'Israël en Asie", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi dans un communiqué.

L'accord a été salué par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a indiqué dans un communiqué qu'Israël était "en contact avec d'autres pays qui veulent établir des relations avec nous".

Israël a conclu ces derniers mois des accords de normalisation de ses relations avec les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

Selon certains analystes, d'autres pays pourraient suivre, notamment l'Arabie saoudite, Oman et certains pays d'Asie traditionnellement opposés à l'Etat hébreu comme l'Indonésie.

La signature de l'accord avec le royaume du Bhoutan s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur d'Israël en Inde avec son homologue bhoutanais, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien.

"Cet accord ouvrira beaucoup plus d'opportunités pour la coopération au profit de nos deux peuples", a écrit sur Twitter l'ambassadeur d'Israël en Inde Ron Malka en dessous de photos montrant des responsables des deux pays souriants, signant des documents et se serrant la main.

Le royaume du Bhoutan se targue de son indépendance politique et culturelle et n'entretient des relations diplomatiques qu'avec une cinquantaine de pays.

Petit territoire de 800.000 habitants enclavé entre les géants indien et chinois, il est mondialement connu pour son indice du Bonheur national brut, dont l'un des piliers est la préservation de l'environnement.

Historiquement dans la sphère d'influence de l'Inde, le royaume est de plus en plus courtisé par la Chine, ce que New Delhi voit d'un mauvais oeil.