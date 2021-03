Israël et la culture du secret : "Les ordres de non-publication, c’est quasiment un réflexe aujourd’hui" Moyen-Orient Rouger Nicolas Correspondant à Jérusalem

© AFP

Le littoral israélien a essuyé, ces dernières semaines, une des plus grosses catastrophes environnementales de son histoire. Des tonnes de mazout se sont déversées par à-coups, forçant des milliers de bénévoles et de conscrits à ramasser les galettes de pétrole à la main. Une baleine morte s’est même échouée, phénomène extrêmement rare. Les autorités disent maintenant que les plages ne seront jamais vraiment débarrassées de ces particules d’hydrocarbures. La division d’investigation du ministère de la Protection de l’environnement israélien a tenu à mener son enquête dans le plus grand secret.