"L'objectif est de protéger les civils et de permettre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza", a déclaré M. Borrell, en soulignant que cette déclaration avait l'appui de 26 des 27 Etats membres de l'Union européenne, mais pas celui de la Hongrie.

Le diplomate a jugé "inacceptable" le "nombre élevé de victimes civiles, y compris des femmes et des enfants".

"Nous condamnons les attaques de roquettes du Hamas et d'autres groupes terroristes sur le territoire d'Israël, et nous soutenons totalement le droit d'Israël à se défendre (...) mais cela doit être fait de façon proportionnée et en respectant le droit humanitaire international", a ajouté M. Borrell.

Il a enfin estimé que la sécurité des Palestiniens comme des Israéliens "nécessit(ait) une véritable solution politique". Même si la priorité est à la cessation des violences, le chef de la diplomatie de l'UE affirme qu'il faudra ensuite "rétablir un horizon politique".