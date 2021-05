Les récents propos amènes de l’héritier du trône d’Arabie saoudite à l’égard de l’Iran semblent confirmer qu’un vent d’apaisement souffle sur la rivalité historique des deux grandes puissances du golfe Persique.

"Tout ce que nous demandons est d’avoir des relations agréables et éminentes avec l’Iran. […] Nous voulons qu’elles soient porteuses de prospérité et de croissance dans la région et le monde entier", a déclaré le prince Mohammed ben Salmane (dit MBS) dans un long entretien filmé accordé mercredi dernier au réseau de médias Al Arabiya.