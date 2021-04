Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme s'est dit très inquiet vendredi du sort de la princesse Latifa, la fille du souverain de Dubaï qui dit être retenue contre son gré et craindre pour sa vie, et n'avoir toujours reçu aucune preuve de vie réclamée depuis plusieurs mois.

"Nous sommes très inquiets" du sort de Latifa et de sa soeur Shamsa, a déclaré Marta Hurtado, porte-parole du Haut-Commissariat, interrogée lors d'un briefing régulier de l'ONU à Genève. Elle a précisé que le Haut-Commissariat n'avait toujours pas reçu de "preuve de vie".

La porte-parole a aussi indiqué que des échanges avaient eu lieu entre le Haut-Commissariat et les représentants des Emirats à Genève, et que le principe d'une rencontre avait été entériné pour évoquer le sort de la princesse Latifa et de sa soeur mais qu'aucune date n'était encore fixée pour la rencontre. L'ONU avait indiqué dès le 19 février avoir demandé aux Emirats arabes unis des preuves de vie de la princesse de 35 ans, fille de Mohammed ben Rached al-Maktoum, dirigeant de l'émirat de Dubaï et Premier ministre des Emirats arabes unis.

La jeune femme avait en vain tenté de s'évader en bateau de cette cité-Etat du Golfe en 2018, avant d'y être ramenée. Ses proches ont transmis des vidéos dans lesquelles elle dit être enfermée dans une "villa transformée en prison" aux fenêtres condamnées et gardée par des policiers. Ils disent ne plus avoir de nouvelles d'elle. Selon la chaîne publique britannique BBC, les vidéos ont été filmées environ un an après sa vaine tentative d'évasion. Le même 19 février, l'ambassade des Emirats arabes unis à Londres avait publié un communiqué affirmant que: "sa famille a confirmé que son Altesse est prise en charge chez elle, soutenue par sa famille et des professionnels de la santé. Son état continue à s'améliorer et nous espérons qu'elle reprendra une vie publique en temps voulu". Sa soeur aînée, la princesse Shamsa, avait elle aussi tenté de fuir en août 2000 pendant qu'elle était en vacances en Angleterre. Selon le récit de sa soeur Latifa, la jeune fille a été retrouvée après deux mois de fuite, "droguée", ramenée à Dubaï et "enfermée". Aujourd'hui âgée de 39 ans, elle n'a pas été revue depuis.