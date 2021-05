Des corps enveloppés dans des linceuls blancs à l’arrière d’une camionnette. Des soignants en deuil de l’un des leurs, le docteur Abu al-Ouf, chef de service à l’hôpital Al-Shifa. Des cratères au milieu des rues, des immeubles éventrés. Et des petits corps poussiéreux, parfois en sang et hagards, souvent livides et désarticulés, sortis des gravats au milieu des cris et des larmes. Les images, dimanche, en provenance de Gaza, enclave palestinienne soumise au blocus et à la puissance de feu israélienne, ont accentué l’indignation internationale et la pression pour que cessent les affrontements entre Israël et le Hamas, qui entrent ce lundi dans leur deuxième semaine.